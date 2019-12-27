Дональда Трампа вырезали из фильма «Один дома 2»

Виноватые объяснили, что пошли на такую жертву чтобы выделить больше времени рекламе.

Самая новогодняя комедия «Один дома — 2» осталась без Дональда Трампа. Напомним, президент США сыграл в фильме совсем небольшую роль, в которой он исполнил сам себя и подсказал главному герою правильную дорогу в отель. Но во время показа фильма на канадском канале CBC зрители эту сцену не обнаружили.

Представители телеканала заявили, что этот момент вырезали для того, чтобы выделить больше времени рекламным блокам. Почему удалена была всего одна сцена и именно с Трампом, не указывается, видимо просто не повезло. Также представители канала заметили, что подобное сокращение фильма произошло в далеком 2014 году, так что политика тут не при чем.

Сам Дональд чуть позже отреагировал на свое «удаление» в twitter, написав, что фильм уже никогда не будет прежним, в скобках дописав, что это лишь шутка.