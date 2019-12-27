КИНО

Дональда Трампа вырезали из фильма «Один дома 2»

Виноватые объяснили, что пошли на такую жертву чтобы выделить больше времени рекламе.

Дональда Трампа вырезали из фильма «Один дома 2»
Дональд Трамп. Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Самая новогодняя комедия «Один дома — 2» осталась без Дональда Трампа. Напомним, президент США сыграл в фильме совсем небольшую роль, в которой он исполнил сам себя и подсказал главному герою правильную дорогу в отель. Но во время показа фильма на канадском канале CBC зрители эту сцену не обнаружили.

Представители телеканала заявили, что этот момент вырезали для того, чтобы выделить больше времени рекламным блокам. Почему удалена была всего одна сцена и именно с Трампом, не указывается, видимо просто не повезло. Также представители канала заметили, что подобное сокращение фильма произошло в далеком 2014 году, так что политика тут не при чем.

Сам Дональд чуть позже отреагировал на свое «удаление» в twitter, написав, что фильм уже никогда не будет прежним, в скобках дописав, что это лишь шутка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дональд ТрампКанадаНовости googleОдин домаОдин дома 2
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дональда Трампа вырезали из фильма «Один дома 2»
Интересно?
Поделись с друзьями: