«Король Лев» заработал больше, чем все фильмы, которые поддержал Минкульт

За 2019 год Министерство культуры выделило более 1.5 миллиардов рублей на поддержку и создание 49 российских картин. В итоге все эти фильмы суммарно смогли собрать всего 2.6 миллиарда рублей, а посмотрели их чуть менее 7.5 миллионов человек.

Довольно ироничный итог, ведь если верить сайту «Кинопоиск», то фильм «Король Лев» один сумел собрать больше, чем 49 фильмов из России. История о приключениях львенка Симбы в российском прокате получила от зрителей почти три миллиарда рублей. Печальные цифры для российского кинопрома, тем более, что каждый третий фильм выпущенный в нашей стране в 2019 году, по статистике, не окупился в прокате. Всего с 2015 года 38 картин получили помощь в размере от 100 миллионов рублей и 14 из них по кассовым сборам не достигли даже этой цифры.