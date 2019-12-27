КИНО

«Король Лев» заработал больше, чем все фильмы, которые поддержал Минкульт

На поддержку 49 российских картин Министерство культуры РФ выделило полтора миллиарда рублей.

«Король Лев» заработал больше, чем все фильмы, которые поддержал Минкульт
Король лев. Фото: Disney/ZUMAPRESS.com

За 2019 год Министерство культуры выделило более 1.5 миллиардов рублей на поддержку и создание 49 российских картин. В итоге все эти фильмы суммарно смогли собрать всего 2.6 миллиарда рублей, а посмотрели их чуть менее 7.5 миллионов человек.

Довольно ироничный итог, ведь если верить сайту «Кинопоиск», то фильм «Король Лев» один сумел собрать больше, чем 49 фильмов из России. История о приключениях львенка Симбы в российском прокате получила от зрителей почти три миллиарда рублей. Печальные цифры для российского кинопрома, тем более, что каждый третий фильм выпущенный в нашей стране в 2019 году, по статистике, не окупился в прокате. Всего с 2015 года 38 картин получили помощь в размере от 100 миллионов рублей и 14 из них по кассовым сборам не достигли даже этой цифры.

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«Король Лев» заработал больше, чем все фильмы, которые поддержал Минкульт
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