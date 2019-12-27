«Я никогда не видела «Звездные войны»: Марго Робби удивила своих поклонников

Актриса Марго Робби шокировала своих поклонников на шоу Джимми Киммела, когда внезапно заявила, что никогда не смотрела фильмы «Звездные войны». По словам звезды, в актуальное время ей это сделать не удалось, а сейчас уже и не хочется. Робби заметила, что подобный факт по-настоящему удивляет и шокирует некоторых ее фанатов, а ее мужа это просто бесит. Тем не менее Марго пообещала, что обязательно посмотрит «Звездные войны», но только тогда, когда ей станет по-настоящему скучно.

«Ты и другие люди убьете меня, однако я никогда не видела «Звездные войны». Спустя столько лет этого так и не произошло» — сообщила актриса Джимми Киммелу.

При этом о главных персонажах космической саги женщина, разумеется, слышала, она знает как о Люке Скайуокере, так и о Дарте Вейдере.

В 2020 году на экраны кинотеатров выйдет картина «Хищные птицы», в которой Марго исполнит одну из главных ролей. Ее героиня Харли Квин пришла прямо из «Отряда самоубийц» и готова покорять сердца мужской аудитории.