КИНО

Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»

Роль главного антагониста в картине исполнит Джим Керри.

Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»
Соник. Фото: Wang Lei/ZUMAPRESS.com

Компания Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер фильма «Соник в кино», на этот раз зрителям показали главного героя в детском образе. Как сообщают представители компании Sega в твиттере, образ малыша Соника будет показан впервые, а в картине уделят много времени истории происхождения персонажа.

По сюжету фильма «Соник в кино» будет рассказана история самого быстрого инопланетного ежа в мире, который находит новый дом на планете Земля. Роль главного антагониста картины, доктора Роботника, исполнил Джим Керри. Премьера фильма состоится 14 февраля следующего года. Напомним, фильм отправляли на доработку после того, как зрители были в шоке от первоначального образа персонажа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Соник в кино"SegaНовости googleНовости кинофильм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»
Интересно?
Поделись с друзьями: