Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»

Компания Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер фильма «Соник в кино», на этот раз зрителям показали главного героя в детском образе. Как сообщают представители компании Sega в твиттере, образ малыша Соника будет показан впервые, а в картине уделят много времени истории происхождения персонажа.

По сюжету фильма «Соник в кино» будет рассказана история самого быстрого инопланетного ежа в мире, который находит новый дом на планете Земля. Роль главного антагониста картины, доктора Роботника, исполнил Джим Керри. Премьера фильма состоится 14 февраля следующего года. Напомним, фильм отправляли на доработку после того, как зрители были в шоке от первоначального образа персонажа.