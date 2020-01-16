«Маяк» или на что способны одинокие мужчины, ради любви к русалке и яркой лампе

Фильм, по идее, должен ответить на вопрос: как меняются отношения между двумя вахтовиками, пока на Большую землю с далекого острова их не забрал корабль?

Но ответ зритель так и не получил, потому что герои занимаются не только плановой починкой маяка и выяснением того, кто прав, но и вещами, которые не придут в голову даже самому прогрессивному фантазеру.

На фоне прекрасных декораций, отстроенных с нуля зданий, погребов и самого маяка, под завораживающую музыку на экране разыгрывается трагедия.

С первых секунд становится понятно, что жесткий моряк Томас (Уиллем Дефо) и тихоня-дровосек Ифраим (Роберт Патиссон) не поладят.

Томас бездельничает и командует, а Ифраим — работает. Томас считает Ифраима больным на голову из-за того, что тот самоотверженно трудится. А Ифраим пытается разгадать тайную ночную жизнь Томаса.

На самом деле героев в фильме больше. Кроме Томаса и Ифраима, в фильме появляется русалка (украинская модель Валерия Караман), которая воет в процессе соблазнения и стонет во время близости. Есть наглая и агрессивная чайка, не дающая Ифраиму спокойно согрешить на горшке.

А также главная героиня, объект вожделения Томаса и Ифраима, из-за которой и конфликт перешел в горячую стадию, — ослепительная, притягательная, с невероятными формами и изгибами, яркая и огромная — лампа фонаря, светящаяся на том самом маяке. Ночная лампочка, одним словом.

Томас не подпускает Ифраима к лампе. Ругается, если тот пытается пролезть наверх, чтобы, поглазеть на нее. Ночует, то есть дежурит, Томас только с ней.

Пока Томас нежится с лампой, Ифраим встречает русалку. Как водится, в первый раз страх побеждает любовь — он убегает. Но Ифраим, в отличие от Томаса — не однолюб. Шашни с русалкой не мешают ему интересоваться лампой, у которой роман с Томасом.

Пару раз в этот любовный четырехугольник попыталась вмешаться наглая чайка. И ей свернули шею.

Благодаря прекрасной операторской работе зритель весь фильм находится будто в десяти сантиметрах от героев: оказывается свидетелем пьянок, плясок, мордобоев, обменов галлюцинациями, травлей баек, попыток героев скрыть свое прошлое, провизию, следы преступления, которое тоже похоже на галлюцинацию и журнал смотрителя маяка.

Зритель сочувствует Ифраиму, когда тот подозревает Томаса в безумии. И еще сильнее начинает сочувствовать Ифраиму, который не в силах выносить привычку Томаса пукать по несколько сот раз в день, он сходит с ума от этого.

В порыве безумной откровенности Ифраим сообщает, что его тоже зовут Томас. Правда, фамилия у него другая.

Одним словом, режиссер и сценарист постарались сделать все возможное, чтобы удержать зрителя в кресле. А съемочная группа проявила максимальный профессионализм, чтобы у нас создалось впечатление, будто на экране мы видим типичную бытовую зарисовку из жизни бывшего моряка и бывшего лесоруба.

Единственное, кому не повезло во всей этой истории — спонсорам фильма. Оценив успех первого полнометражного фильма Роберта Эггерса «Ведьма», собравшего 40,5 млн долларов при бюджете в 3,5 млн, они решили вложиться во вторую полнометражку.

На фильм дали 4 млн долларов, однако сборы в США и Европе составили всего 12 млн долларов.

Мрачная комедия с мистическими вкраплениями и, что еще страшнее для современного человека, с элементами быта английских бедняков конца XIX века, не очень понравилась зрителю. Несмотря на то, что настоящий Томас в конце фильма превращается в Посейдона, а Ифраим — в Прометея.

Финал соответствующий — ситуацию разруливают чайки.

А вот что пишут о фильме в Интернете:

The New Yorker. ЭнтониЛейн: В «Маяке» монологи представляют собой нечто среднее между арией и напыщенной речью. Водоворот событий фильма Роберта Эггерса настолько полон странностей, что трудно удержать в голове все, что там происходит.

Original CIN, Карен Гордон: Роберт Патиссон в роли Эфраима Уинслоу, бывшего дровосека, который приезжает на изолированный скалистый остров, чтобы работать на маяке, к смотрителю Томасу Уэйку (Виллем Дефо). Уэйк — это набор штампов и клише: морской капитан XIX века, каким мы его представляем – от кепки и бороды, от вязаного свитера до брани и стандартного набора суеверий.

San Francisco Chronicle, Мик Лассал: Уже в начале фильма, мы не понимаем, где реальность, а где фантазии. Реально только то, что фильм продолжается. В нем нет ничего, но в то же время много всего. И самого фильма становится много. Фантазия такого уровня — это серьезное искусство, ну или должно быть искусством, потому что вызывает жалость.

Режиссер: Роберт Эггертс

В ролях: Уиллем Дефо, Роберт Патиссон, Валерия Караман и другие

Жанр: мистический триллер

Дата выхода в России: с 16 января 2020 года