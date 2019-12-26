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Никакого «Горько!»: «Кинопоиск» назвал лучшие фильмы десятилетия

Фильмы Кристофера Нолана трижды попали в список победителей.

Никакого «Горько!»: «Кинопоиск» назвал лучшие фильмы десятилетия
Кристофер Нолан. Фото: i15/ZUMAPRESS.com

К концу подходит не только старый год, но и целое десятилетие. Аналитики сайта «Кинопоиск» решили заранее подвести итоги и назвали десятку лучших картин этой декады, по мнению пользователей ресурса. Решение выносилось исключительно на основе оценок самих юзеров, так что никаких приглашенных экспертов и никакого «Горько!» в топе.

Стоит отметить, что судя по графику, лучшим режиссером теперь можно смело называть Кристофера Нолана, ведь целых три его картины попали в десятку лучших!

А вот и полный список из лучших картин, которые обязательно стоит посмотреть хотя бы раз:

  1. «Начало»
  2. «1+1»
  3. «Интерстеллар»
  4. «Джанго освобожденный»
  5. «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
  6. «Мстители»
  7. «Исчезнувшая»
  8. «Хоббит: Нежданное путешествие»
  9. «Волк с Уолл-стрит»
  10. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2»
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Никакого «Горько!»: «Кинопоиск» назвал лучшие фильмы десятилетия
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