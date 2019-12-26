Никакого «Горько!»: «Кинопоиск» назвал лучшие фильмы десятилетия

К концу подходит не только старый год, но и целое десятилетие. Аналитики сайта «Кинопоиск» решили заранее подвести итоги и назвали десятку лучших картин этой декады, по мнению пользователей ресурса. Решение выносилось исключительно на основе оценок самих юзеров, так что никаких приглашенных экспертов и никакого «Горько!» в топе.
Стоит отметить, что судя по графику, лучшим режиссером теперь можно смело называть Кристофера Нолана, ведь целых три его картины попали в десятку лучших!
А вот и полный список из лучших картин, которые обязательно стоит посмотреть хотя бы раз:
- «Начало»
- «1+1»
- «Интерстеллар»
- «Джанго освобожденный»
- «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
- «Мстители»
- «Исчезнувшая»
- «Хоббит: Нежданное путешествие»
- «Волк с Уолл-стрит»
- «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2»