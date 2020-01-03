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Финал «Игры престолов» и «Последние цари»: главные киноразочарования 2019 года

Даже среди самых громких творений мирового кинематографа в этом году нашлись те, что не оправдали зрительских надежд.

Финал «Игры престолов» и «Последние цари»: главные киноразочарования 2019 года
Кадры из сериала "Игра престолов", фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" / коллаж Teleprogramma.pro

Уходящий 2019 года оказался богат на новые фильмы. Некоторые из них были новыми в прямом смысле слова, другие — это продолжения франшиз и уже знакомых зрителю сериалов. К превеликому нашему сожалению, далеко не все новинки оправдали надежды зрителей, после просмотра некоторых из них осталась лишь боль и сожаление по поводу зря потраченного времени.

Портал Teleprogramma.pro собрал несколько фильмов и сериалов, разочаровавших зрителя больше всего. И первую строчку там, конечно же, занимает…

«Игра престолов»

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала «Игра престолов»

Фанаты культового сериала от НВО были просто в шоке от того, как закончился последний, восьмой по счету, сезон. Они ждали чего угодно: раскрытия страшных тайн семьи Таргариен, гибели всех главных героев, появления персонажей из старых легенд, призванных спасти мир от страшного зла.

Но создатели сериала к фанатским теориям решили не прислушиваться и пошли по легкому пути. Короля Ночи они убили руками Арьи Старк, Дейенерис сошла с ума и получила клинок в сердце от своего возлюбленного, сам Джон Сноу был изгнан на Север, а королем стал Бран Старк. Что же осталось фанатам? Лишь боль и желание вернуться назад в прошлое, чтобы никогда не видеть восьмой сезон «Игры престолов».

«Последние цари»

Кадр из сериала "Последние цари"
Кадр из сериала «Последние цари»

Американский мини-сериал «Последние цари» получился красивым, дорогим и богатым.  В нем рассказывается о трагической судьбе семьи Романовых, главные действующие лица — последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, их дети и священник Григорий Распутин. Зрители не слишком хорошо знакомые с историей, для которых важна лишь картинка, остались довольны увиденным в сериале, остальные же были неприятно удивлены огромным количеством ошибок, допущенных при создании сериала.

Григорий Распутин, к примеру, здесь изображен очень странным типом, помешанным на сексе. И, конечно, главное: в картине показывают Красную площадь якобы в 1905 году, но на ней почему-то присутствует мавзолей Ленина (на самом деле мавзолей был открыт лишь в 1930 году).

«Викинги»

Кадр из сериала "Викинги"
Кадр из сериала «Викинги»

В начале декабря состоялась еще одна премьера — шестого сезона сериала «Викинги», где одну из главных ролей сыграл Данила Козловский. Как сказал в недавнем интервью нашему порталу актер Игорь Жижикин, это вполне качественный сериал, снятый за не слишком большие деньги.

«Викинги» могут похвастаться неплохими спецэффектами, хорошей музыкой, костюмами и прочими атрибутами эпохи. Но часть зрителей считает, что, начиная с четвертого сезона, создатели сериала начали вносить туда слишком много «модного» — появились самоубийцы, люди с нетрадиционной ориентацией и наркоманы. Любители скандинавской мифологии уверены, что на самом деле ничего подобного там происходить не должно было, а потому сериал идет вразрез не то, что с правдой (нет доказательств, что история правдива), но даже с легендами.

«Очень странные дела»

Кадр из сериала "Очень странные дела" (3 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (3 сезон)

Насколько новой и потрясающей казалась идея сериала «Очень странные дела» после выхода первого его сезона, настолько нелепым и «высосанным из пальца» кажется его продолжение. Комичного вида советские военные, абсолютно неподходящие для такого случая советские марши из другого исторического промежутка, и всё это приправлено линией про порталы в иной мир и страшных чудищ.

Второй сезон, появившийся на Netflix в 2017 году, понравился далеко не всем (для российского зрителя это был один сплошной фейспалм), и третий, вышедший в июле 2019 года, не стал исключением. Гибель некоторых главных героев, впрочем, немного спасла ситуацию, но, возможно, создателям сериала всё же следовало остановиться на одном сезоне, чтобы не портить общее впечатление о сериале.

«Рождественская песнь» (2019)

Кадр из мини-сериала "Рождественская песнь"
Кадр из мини-сериала «Рождественская песнь» (2019)

«Чарльз Диккенс в гробу переворачивается», — примерно такое резюме можно вывести из отзывов, посвященных вышедшему в декабре мини-сериалу «Рождественская песнь» режиссера Ника Мерфи. Главный герой знаменитой истории британского писателя — старый скряга Эбенизер Скрудж, единственная любовь которого — это его деньги. Однажды к нему явился дух покойного компаньона и рассказал, что был наказан за всё зло, что творил при жизни. Но у Скруджа есть возможность избежать подобной участи: для этого он должен пересмотреть свою жизнь, а помощь в этом деле окажут три духа, которые его посетят.

По мнению многих читателей, Мерфи в своей экранизации сделал ставку на мрачную картинку, а также на усиление дурного характера главного героя — его режиссер постарался показать гораздо более гадким человеком, чем тот был в романе Диккенса или в популярнейшем мультфильме 1994 года.

Итог: обычные зрители, а также критики сошлись во мнении, что попасть в список рождественских фильмов, понравившихся и пересматриваемых каждый год, у этой «Рождественской песни» нет.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Особо привередливые фанаты легендарной франшизы считают, что фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вполне можно переименовать в «Звездные войны: Скайуокер. Разочарование», ведь это самый слабый и спорный эпизод из всех, что были сняты с 1977 года. Ожидая его выхода, люди надеялись увидеть гораздо более впечатляющий финал истории, но режиссер Джей Джей Абрамс надежд не оправдал — его творение получилось «поверхностным», «бездушным» и «имеющим больше отношения к «Трансформерам», нежели к «Возвращению джедая».

В отзывах к фильму пишут, что он буквально паразитирует на старых эпизодах франшизы, в частности, на четвертом, пятом и шестом. Копируется постановка кадров, иногда повторяются целые сцены.

«Иногда казалось, что передо мной не самостоятельный эпизод «Звездных войн», а ремейк прошлых частей, создатели которого хотят лишь нажиться на моих ностальгических чувствах», — пишет один из любителей саги.

А какие фильмы и сериалы разочаровали вас в 2019 году?

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Финал «Игры престолов» и «Последние цари»: главные киноразочарования 2019 года
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