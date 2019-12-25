«Бандиты — они больные. Вот ты такой должен быть»: как снимался фильм «Жмурки»

Кинокомпания СТВ выложила в Сеть старую документальную картину о том, как снимался культовый фильм «Жмурки». В видео запечатлены комментарии создателей этого шедевра российского кинематографа, которые они озвучили еще до завершения съемок.

«Там нет чистого жанра какого-то. И не комедия, и не серьезное кино. Что-то промежуточное, — охарактеризовал свой фильм режиссер Алексей Балабанов. — Абсолютно русское кино, которое вообще не будет интересно западному зрителю. Ни один буржуй в нем ни черта не поймет, он не знаком просто с этими реалиями». «Относиться на полном серьезе к этой картине, как к бандитской тематике, я думаю, не стоит. Мне хотелось бы, чтобы это получился больше стеб. Потому что на полном серьезе столько резать, убивать и грабить, конечно, не хочется», — добавил актер Алексей Панин. «Иллюстрация времени! Карикатурная иллюстрация поведения огромных слоев населения 90-ых годов», — восхищался Виктор Сухоруков.

В документалке запечатлено много закадровых сцен. Например, как Дмитрий Дюжев говорит, что не сможет убить человека, а потом тренирует бить ножом в грудь коллеге по эпизоду. Балабанов очень интересно объяснял актеру, какого персонажа он должен сыграть.

«У моей жены была собака. Французский бульдог, знаешь? С такой тупой рожей, — говорил на площадке режиссер Дюжеву. — Когда был маленький, он сошел с ума, стал безумным. Очень радовался появлению людей, любых. Но, если увидит какую-нибудь собаку, он срывается, моментально бросается, и их не расцепить. Очень не любил собак, всех кусал. И однажды у него было удивление очень сильное — он увидел лошадь. Он решил, что это собака, но очень большая, и присел такой, знаешь? Я к тому что он бандит-бандит, а что-то не такое случилось, в сознании что-то не укладывается — сразу испуг какой-то. Потому что это ж ненормальные люди, бандиты — они тупые, глупые и, в общем, больные. Вот ты такой должен быть».

Документальная картина обладает интересными кадрами, как киношники разливали кровь, гримировали трупов и дурачились за кадром.

Напомним, фильм вышел в 2005 году. В нем были задействованы практически все ведущие актеры того времени.