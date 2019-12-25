Горячая премьера: в Сети появились первые кадры экшн-фильма «Огонь»

В Сети появился тизер российского фильма «Огонь». Сама картина выйдет только через год — 24 декабря 2020-го, но уже сейчас можно оценить масштабность съемок и в прямом смысле накал страстей.

Проект был создан, чтобы показать героическую работу пожарных. Только в уходящем году вся страна была потрясена новостью о горящих лесах Сибири. Новый экшн-фильм призван показать, что это за стихия, и с чем сталкивается человек, бросивший ей вызов. Кроме эпичных съемок, картина может похвастаться звездным актерским составом: Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов. Молодой, но перспективный Иван Янковский (лауреат премии «Событие года», между прочим) сыграл в ней пожарного-героя.

Однако будущие зрители уже нашли к чему придраться в этом фильме. Комментируя тизер в социальных сетях, пользователи пишут, что идея «слизана» с картины «Дело храбрых», только в ней не было таких спецэффектов.