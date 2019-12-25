«Настоящее приключение»: Иван Янковский рассказал, как снимали «Союз спасения»

26 декабря в кинотеатрах стартует фильм «Союз спасения». Картину уже назвали одним из самых ожидаемых фильмов 2019 года. Актерский состав по-настоящему звездный: в роли декабристов можно увидеть Павла Прилучного, Антона Шагина, Леонида Бичевина, Максима Матвеева, Ивана Янковского и других.

Накануне премьеры фильма Иван Янковский рассказал, как проходили съемки.

«Это было настоящее приключение. Я безмерно благодарен режиссеру и продюсерам, которые поместили нас в максимально приближенные обстоятельства декабристов. На Сенатской площади вы видите обмороженные лица артистов – это реально обмороженные лица», — делится впечатлениями исполнитель роли Михаила Бестужева-Рюмина.

За время, пока шла работа над проектом, многие актеры успели прочувствовать на себе все тяготы и лишения, которые встречались на пути декабристов.

«Черниговское восстание, эти промокшие шинели, ледяные. Это все не искусственно созданное. Мы погрузились в эти обстоятельства настолько, насколько могли физически. То бишь, холод, снег, база далеко, кони, ноги без каких-либо грелок. Мы действительно пытались ощутить себя этими ребятами», — рассказывает Янковский 5-tv.ru.

Актер отметил, что испытывает искреннюю симпатию к декабристам и молодежь «должна учиться у этих ребят».

Кстати, на премьере фильма побывала актриса Софья Эрнст. Ее появление стало одним из главных событий вечера, так как оказалось, что супруга Константина Эрнста находится в положении, пишет сайт Актуальные новости.