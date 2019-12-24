В Сети появился первый тизер спортивной драмы «На острие»

У нас уже были драмы про футбол, хоккей и баскетбол, пришло время для фехтования.

В Интернете появился первый тизер российского фильма «На острие». Картина выйдет в довольно популярном в последнее время жанре спортивной драмы — это когда превозмогание, труд, упорство и победа в последнюю секунду способны выжать слезы из самого черствого зрителя. По сюжету две главные героини — лучшие саблистки России и как это принято, одна опытная чемпионка со стажем, а вторая лишь дерзкий новичок, но с огромным талантом. Между двумя фехтовальщицами начинаются настоящие бои и на турнирах, и в жизни.

Главные роли исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Премьеру стоит ждать не раньше конца марта 2020 года.