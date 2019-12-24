«Я никогда не хотел снимать фильм по комиксам»: режиссер «Джокера» дал откровенное интервью

В своем интервью изданию Hollywoodreporter, режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс рассказал много нового о персонаже и о подготовке к работе над картиной, которая стала, пожалуй, самым популярным фильмом по комиксам в 2019 году и наконец-то показала Marvel, что у DC тоже есть зубы.

Как выяснилось, Филлипс не был заинтересован в раскрытии именно персонажа комиксов, ему было интересно проработать Джокера так, чтобы даже люди не знакомые с работами DC заинтересовались картиной. Он также заметил, что боссы из кинокомпании практически не лезли в его труд, лишь изредка переживая о том, как высокий возрастной рейтинг скажется на продажах игрушек по мотивам фильма.

«Я никогда особо не хотел снимать фильм по комиксам», — признался режиссер.

«Джокер» стал самой кассовой картиной с рейтингом R. Лента Филлипса также стала одной из главных зарубежных картин десятилетия.