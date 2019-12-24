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Стали известны худшие фильмы 2019 года по мнению Metacritic

Издание составило список картин, которым пользователи ресурса выставили самые низкие оценки в 2019 году.

Стали известны худшие фильмы 2019 года по мнению Metacritic
Звездные Войны. Фото: Henning Kaiser/dpa

Год подходит к концу и самое время подводить итоги, пусть иногда и не очень позитивные. Издание Metacritic составило список из 15 худших фильмов, которые вышли в прокат в 2019 году. Рейтинг составлялся просто — худшими были избраны картины с самыми низкими средними оценками, но стоит отметить, что за основу брали только те фильмы, которые получили как минимум семь отзывов от профессиональных критиков, так что, возможно, были фильмы и с более низким рейтингом, но эксперты предпочли их даже не смотреть. Несмотря на то, что рейтинг состоит из худших фильмов, актеры в них снимались неплохие, тут и Мадс Миккельсен, и Киану Ривз, а также Кит Харингтон и Сильвестр Сталлоне.

«Призраки Шэрон Тейт» — 8 из 100 баллов;
«Незапланированная» — 10 из 100 баллов;
«Фанат» — 17 из 100 баллов;
«Полярный» — 19 из 100 баллов;
«Репродукция» — 19 из 100 баллов;
«Игра с огнем» — 24 из 100 баллов;
«Наследие холодной крови» — 25 из 100 баллов;
«Playmobil фильм: Через вселенные» — 25 из 100 баллов;
«Рэмбо: Последняя кровь» — 26 из 100 баллов;
«Королева-воин Джханси» — 27 из 100 баллов;
«Патрик» — 28 из 100 баллов;
«Письма Асперна» — 28 из 100 баллов;
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» — 28 из 100 баллоов;
«Зеровилль» — 28 из 100 баллов;
«Большая гонка на Аляске» — 29 из 100 баллов.

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Стали известны худшие фильмы 2019 года по мнению Metacritic
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