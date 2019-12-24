КИНО

«Ты себя обкрадываешь»: Петров рассказал, почему зрители не перестанут ходить в кино

По мнению актера, есть ряд фильмов, которые стоит смотреть только на большом экране.

«Ты себя обкрадываешь»: Петров рассказал, почему зрители не перестанут ходить в кино
Александр Петров уверен, что кинотеатры не перестанут быть популярными. Фото: Central Partnership

Известный российский актер Александр Петров, признанный лучшим среди своих коллег в 2019 году по версии Mail.ru, высказался о походах в кинотеатры. Напомним, в последние месяцы в мировом киносообществе идут жаркие споры о том, что стриминговые сервисы могут переманить зрителей, и те перестанут ходить на премьеры.

Артист считает, что такого не произойдет. На премьере фантастического блокбастера Федора Бондарчука «Вторжение», которая прошла в Москве, Петров заверил, что такие фильмы нужно смотреть только на большом экране.

«Потому что ты больше впечатлений получишь, больше эмоций. Тут либо ты себя обкрадываешь, смотришь на маленьком экранчике, даже на телевизоре это будет выглядеть не так», — цитирует артиста канал Рен-ТВ.

Петров подчеркнул, что зритель, отказавшийся от кинотеатра, потеряет масштабность звука и не сможет почувствовать себя участником событий, разворачивающихся на экране. А еще поход в кино — это ритуал, который предполагает общение людей, прогулки, свидания, совместный ужин и так далее. По его мнению, блокбастеры не дадут упасть популярности кинотеатров.

Напомним, ранее известный режиссер Джеймс Кэмерон порадовался, что четвертый фильм о Мстителях побил рекорд его «Аватара» как самого кассового фильма. Маэстро пришел в восторг именно потому, что этот факт показал ему, что зрители все еще ходят массово в кино и не переключились полностью на интернет-просмотры.

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Александр Петровблокбастеркинотеатрыроссийские актёры
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«Ты себя обкрадываешь»: Петров рассказал, почему зрители не перестанут ходить в кино
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