Все держится на Милоше Биковиче: фильм «Холоп» развеселил необразованностью главного героя

Все начиналось весело и интересно. Кинотеатр «Киномакс на Пражской» постарался и специально подготовил к предпремьерному показу для зрителей сцену. Пригласили ведущего, который собрал вопросы поклонников, рассказывал веселые истории и, наконец, представил исполнителя главной роли в фильме «Холоп» Милоша Биковича.

Работа с поклонниками

Бикович рассказал о своем герое-мажоре с очень плохим характером Грише. Но в фильме Гриша совершает апгрейт – заставляет себя измениться в лучшую сторону.

Артист отметил, что ничего общего с героем не имеет и поведение Гриши ему кажется отвратительным. Затем минут сорок он отвечал на вопросы, сделал около сотни фотографий со всеми желающими без исключения и после этого ушел за сцену.

Вход в пространство за сценой от неназойливых фанатов охраняла женщина в черном платье.

– Нет! – не дослушав мой вопрос, ответила женщина в черном и повернулась к стоявшему рядом звукооператору.

– Что он сказал? – спросила она у звукооператора.

– Из «Телепрограммы. Комсомолки». Спрашивает комментарий у Биковича.

– Ненадолго – пару минут, – добавил я, пытаясь ее успокоить.

– Нет! – отрезала она.

Жаль. А ведь так хотелось спросить у артиста, каково это быть нормальным человеком в жизни и говном на съемочной площадке.

«Ты злая, потому что у тебя секса не было давно»

«Секс за деньги – это проституция?».

Вот некоторые (возможно, не дословные) цитаты из фильма. После таких «подготовительных диалогов» главный герой оказывается свидетелем секса между родными братом и сестрой.

Напомним, что просмотр разрешен с 12 лет.

Зрители понимают, что по сюжету это не настоящие брат и сестра, а нанятые богатым папой артисты. Но главному герою надо как-то объяснить произошедшее, и одна из героинь, пожав плечами, предлагает ответ: «Другие времена – другие нравы».

Остальная часть фильма построена на плохом знании главного героя фильма истории России. Его не удивляют ни смертная казнь, ни телесные наказания для дворян в 19 веке, ни монгольское иго за год до отмены крепостного права. Другие герои при этом спорят, до какой степени Гриша тупой и трусливый. В большинстве случаев герой оказывается тупее, чем ожидали от него зрители.

«Холоп» — это кинопродукт

Все держится на Биковиче, который один из немногих по-настоящему играет, а не оживляет декорации в кадре. Профессиональные обязанности большинства других артистов «Холопа» исполнили операторы и звукорежиссер – снимая в «правильном ракурсе» и вызывая нужные эмоции шумами и музыкой.

Сюжет «Холопа» из категории «я точно это уже видел»: герой попадает из комфортной обстановки в незнакомую реальность, где оказывается на бесправном положении. Чтобы изменить жизнь к лучшему, ему необходимо совершить настоящий поступок.

В этот раз герой – избалованный сын очень богатого и влиятельного отца – переносится в карикатурные декорации 19 века и оказывается крепостным конюхом.

Одним словом, комедия положений со всеми необходимыми причиндалами: любовными линиями, сюжетными зигзагами, сценарными пунктирами и многозначительными паузами в диалогах – чтобы «зритель успел как следует поржать».