«Сирийская соната»: как идут съемки фильма о судьбе захваченного террористами симфонического оркестра

Корреспондент Teleprogramma.pro побывал на съемочной площадке и увидел, что происходит за кадром

Приглушенный свет, за окном тихая декабрьская Москва, шепот, еле слышный напев скрипки, длинные пальцы взволнованно поглаживают лакированную поверхность.

Все должно произойти с секунды на секунду. Он уже идет. Приветливый и уверенный в себе. Приближается. Медленно наклоняется. Еще несколько мгновений и все случится – он привычным легким движением цепляет на свои богатырские плечи камеру, поправляет окладистую бороду и направляется к оркестру.

Внимание окружающих приковано только к нему. Звезда съемочной площадки – двухметровый оператор со стади-камом, брутально экипированный в короткие спортивные шортики, футболку, носочки и кроссовки. Он не мерзнет – он в работе.

Звучит команда: «Мотор!».

Началось.

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В малом зале «Филармонии-2» из динамиков громко играет симфонический оркестр. Играет Рахманинов.

В центре, под светом софитов и под прицелами камер, сидит камерный оркестр, состоящий из профессиональных музыкантов, но непрофессиональных артистов и профессиональных артистов, но непрофессиональных музыкантов.

Константин Лавроненко машет дирижерской палочкой, артисты-музыканты водят смычками вдоль грифов виолончелей и скрипок, музыканты-артисты делают вид, что все нормально – так и должно быть.

Музыка заканчивается. Фильм снимается: дирижер просит подняться тубиста и представиться. Делает ему замечание.

Потом разыгрывается сцена напряженной репетиции, и снова тубиста просят представиться, а потом еще раз. Диалоги продолжаются, артисты увлечены своей работой и не обращают на окрики помощников режиссера.

— Тише там! Съемка же идет!

Сидящие за спинами операторов члены съемочной группы замолкают на некоторое время, но через пару минут к ним подходит кто-то еще, и не обращая внимания на работу артистов в пяти метрах от себя начинает читать мораль.

— Ребята, я понимаю, что вы обсуждаете важные моменты, но съемка же идет. Вы что, потише не можете?

О чем говорят артисты слышно только, если подойти к съемочной площадке вплотную. Диалоги звучат отстраненно и, человеку неподготовленному, сложно представить, как этот тихий междусобойчик через некоторое время превратится в завязку приключенческого боевика, в котором дирижер оркестра и военная журналистка будут спасаться от террористов в Сирии.

«Это будет сочетание мелодрамы, экшна: любовь, война, музыка. Такой коктейль.

Тему любви для фильма замечательно прописал композитор Александр Шевченко. – рассказывает режиссер фильма Олег Погодин. – Военные съемки пройдут Крыму.

Просто, я хотел увести картину из натурных съемок. И все эпизоды в Сирии замкнул на отеле. Есть натурные фрагменты, но их немного.

Война в фильме, потому что мы живем в мире, который воюет. Мы по сути – на войне. И люди неспроста ходят и смотрят такие фильмы – значит есть запрос».

К Погодину подошла помощница и попросила вернуться на съемочную площадку. Там действительно почти все было готово к продолжению работы. … стоял за дирижерским пультом, держа в руке палочку, артистка-виолончелистка послушно двигала смычком по грифу под счет виолончелистки-артистки: «Раз, два, три, че-ты-ре…».

Остальные задумчиво наблюдали за происходящим и ждали команды «Мотор!».

«Сирийская соната», военная драма.



Режиссер: Олег Погодин.

Актеры: Константин Лавроненко, Гоша Куценко, Елена Север, Максим Коновалов, Николай Шрайбер, Антон Богданов, Эдуард Чекмазов и другие.

Дата выхода: 2020 год