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Почему американцы ненавидят сказку «Морозко», а в Чехии ее смотрят на Новый год и радуются

Неподражаемую сказку Александра Роу «Морозко» в нашей стране знают и любят все, от малышей до их бабушек и дедушек. А вот американцы ее терпеть не могут. Почему?

Почему американцы ненавидят сказку «Морозко», а в Чехии ее смотрят на Новый год и радуются
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

Добрая, красивая, очень новогодняя  сказка… А ведь жителей Америки этот фильм приводит в ужас. Едва его показали в США, как американцы сразу включили «Морозко» в сотню «худших фильмов в истории».

Отзывы американцев: «Это слишком страшно для семейного кино!» 

Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

Рядовые жители Америки, посмотрев «Морозко», проникаются инфернальным ужасом, — их до полусмерти пугают такие привычные для нас сказочные персонажи, как Баба-Яга с ее избушкой на курьих ножках, черный кот, разбойники…

«Просмотр фильма может привести к потере вменяемости и моторных навыков! – на полном серьезе предупреждают американцы, строча негативные отзывы в интернете. – Волшебные грибы, гуляющие деревья и дома, бригада карликов-убийц… А еще – Джек Фрост (Дед-Мороз – от ред.), который по своему желанию замораживает все вокруг».

Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

«У меня были кошмары. Это ужасный фильм. Не смотрите его!», «Это один из самых страшных фильмов, которые я видел, слишком страшный для семейного кино!», «Самое страшное – ведьма с ее жутким голосом»…

Почему же иностранцев так сильно напугали наша безобидная Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра и разбойники, потерпевшие сокрушительное фиаско от сил добра?

Может быть, они просто не привыкли к простым сказкам, у них нет «прививки» против злых персонажей? Им ведь в детстве не читали про Аленушку и братца Иванушку, Василису Прекрасную и Царевну-Лягушку…

«Привлекательные люди – хорошие, непривлекательные – плохие» 

Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

Впрочем, некоторые рецензии иностранцев сводятся к более глубоким пластам психологии, в чем-то они, возможно, даже обоснованы:

«Я ненавижу этот фильм. Он учит детей тому, что привлекательные люди – хорошие, а непривлекательные – плохие, злые, их надо наказывать. Фильм снимался в красивых пейзажах, но его содержание – просто позор!».

Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

Кроме того, Настенька, замерзающая в лесу под деревом и твердящая, что ей тепло, вызывает у американцев недоумение и гнев: зачем она врет?!

Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

А Марфушенька для них – положительная героиня: она мечтает, как и любая американка, о хорошем богатом муже и идет к своей цели, не сворачивая.

Фальсификация «Морозко» по-американски

Надо сказать, что подобная реакция американских зрителей на милую детскую сказку не является, на самом деле, чем-то удивительным. Ведь надо понимать, в каких условиях они увидели «Морозко».

А дело было так. Сильно обрезанный фильм показали в рамках фантастического сериала «Таинственный театр 3000 года». Герои сериала вынуждены смотреть самые плохие фильмы всех времен и народов, чтобы по ним сделать выводы о прошлом.

При этом зрители получили вместо нормального дубляжа жуткий перевод вроде «гоблинского». Мало того – герои сериала по ходу действия вставляют язвительные комментарии по поводу фильма, издевательски высказываются.

Так что зрителей можно понять. Их заранее настроили: вам сейчас покажут ужасный трэш, трепещите! Они и трепетали – послушно и предсказуемо.

Между тем, «Морозко» получил огромное количество международных наград, среди которых имеется и премия совета по кинематографии США – за лучшее произведение для семейного просмотра). Сам Стивен Спилберг высоко оценил сказку «Морозко», признав ее предтечей многих голливудских шедевров.

А чехи любят «Морозко»!

Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

Зато жители Чехии и Словакии вот уже много десятилетий традиционно усаживаются перед телеэкранами каждый Новый год, чтобы пересмотреть вместе с детьми фильм «Морозко», — или, как он называется на их языке, «Дед Мразик».

Самые именитые чешские фигуристы поставили ледовое шоу по мотивам нашей сказки, и оно стало невероятно популярным.

В театрах «Мразика» показывают постоянно, причем актеры играют практически без репетиций – все знают сказку наизусть с детства.

Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.
Кадр из фильма «Морозко», 1965 г.

Актриса Наталья Седых, сыгравшая Настеньку, вспоминала, что однажды ее пригласили в Прагу для вручения кинопремии, и, когда она вышла на сцену, весь зал встал и долго ей аплодировал. «Я была в шоке», — признается актриса.

А вы любите «Морозко»? Или вас тоже пугают «бродячие деревья» и «страшная» Баба-Яга?

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«Морозко»фильм-сказка
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Почему американцы ненавидят сказку «Морозко», а в Чехии ее смотрят на Новый год и радуются
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