Почему американцы ненавидят сказку «Морозко», а в Чехии ее смотрят на Новый год и радуются

Неподражаемую сказку Александра Роу «Морозко» в нашей стране знают и любят все, от малышей до их бабушек и дедушек. А вот американцы ее терпеть не могут. Почему?

Добрая, красивая, очень новогодняя сказка… А ведь жителей Америки этот фильм приводит в ужас. Едва его показали в США, как американцы сразу включили «Морозко» в сотню «худших фильмов в истории».

Отзывы американцев: «Это слишком страшно для семейного кино!»

Рядовые жители Америки, посмотрев «Морозко», проникаются инфернальным ужасом, — их до полусмерти пугают такие привычные для нас сказочные персонажи, как Баба-Яга с ее избушкой на курьих ножках, черный кот, разбойники…

«Просмотр фильма может привести к потере вменяемости и моторных навыков! – на полном серьезе предупреждают американцы, строча негативные отзывы в интернете. – Волшебные грибы, гуляющие деревья и дома, бригада карликов-убийц… А еще – Джек Фрост (Дед-Мороз – от ред.), который по своему желанию замораживает все вокруг».

«У меня были кошмары. Это ужасный фильм. Не смотрите его!», «Это один из самых страшных фильмов, которые я видел, слишком страшный для семейного кино!», «Самое страшное – ведьма с ее жутким голосом»…

Почему же иностранцев так сильно напугали наша безобидная Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра и разбойники, потерпевшие сокрушительное фиаско от сил добра?

Может быть, они просто не привыкли к простым сказкам, у них нет «прививки» против злых персонажей? Им ведь в детстве не читали про Аленушку и братца Иванушку, Василису Прекрасную и Царевну-Лягушку…

«Привлекательные люди – хорошие, непривлекательные – плохие»

Впрочем, некоторые рецензии иностранцев сводятся к более глубоким пластам психологии, в чем-то они, возможно, даже обоснованы:

«Я ненавижу этот фильм. Он учит детей тому, что привлекательные люди – хорошие, а непривлекательные – плохие, злые, их надо наказывать. Фильм снимался в красивых пейзажах, но его содержание – просто позор!».

Кроме того, Настенька, замерзающая в лесу под деревом и твердящая, что ей тепло, вызывает у американцев недоумение и гнев: зачем она врет?!

А Марфушенька для них – положительная героиня: она мечтает, как и любая американка, о хорошем богатом муже и идет к своей цели, не сворачивая.

Фальсификация «Морозко» по-американски

Надо сказать, что подобная реакция американских зрителей на милую детскую сказку не является, на самом деле, чем-то удивительным. Ведь надо понимать, в каких условиях они увидели «Морозко».

А дело было так. Сильно обрезанный фильм показали в рамках фантастического сериала «Таинственный театр 3000 года». Герои сериала вынуждены смотреть самые плохие фильмы всех времен и народов, чтобы по ним сделать выводы о прошлом.

При этом зрители получили вместо нормального дубляжа жуткий перевод вроде «гоблинского». Мало того – герои сериала по ходу действия вставляют язвительные комментарии по поводу фильма, издевательски высказываются.

Так что зрителей можно понять. Их заранее настроили: вам сейчас покажут ужасный трэш, трепещите! Они и трепетали – послушно и предсказуемо.

Между тем, «Морозко» получил огромное количество международных наград, среди которых имеется и премия совета по кинематографии США – за лучшее произведение для семейного просмотра). Сам Стивен Спилберг высоко оценил сказку «Морозко», признав ее предтечей многих голливудских шедевров.

А чехи любят «Морозко»!

Зато жители Чехии и Словакии вот уже много десятилетий традиционно усаживаются перед телеэкранами каждый Новый год, чтобы пересмотреть вместе с детьми фильм «Морозко», — или, как он называется на их языке, «Дед Мразик».

Самые именитые чешские фигуристы поставили ледовое шоу по мотивам нашей сказки, и оно стало невероятно популярным.

В театрах «Мразика» показывают постоянно, причем актеры играют практически без репетиций – все знают сказку наизусть с детства.

Актриса Наталья Седых, сыгравшая Настеньку, вспоминала, что однажды ее пригласили в Прагу для вручения кинопремии, и, когда она вышла на сцену, весь зал встал и долго ей аплодировал. «Я была в шоке», — признается актриса.

А вы любите «Морозко»? Или вас тоже пугают «бродячие деревья» и «страшная» Баба-Яга?