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«Умка на елке»: появилось продолжение легендарного мультфильма

Не всем зрителям пришлась по нраву новая работа киностудии «Союзмультфильм».

«Умка на елке»: появилось продолжение легендарного мультфильма
Умка на елке. Фото: Союзмультфильм

На официальном Youtube-канале студии «Союзмультфильм» вышло продолжение истории о медвежонке по имени Умка, который отправился на поиски своего друга. Новая серия идет всего 7 минут и в ней рассказывается о приключениях мишки в мире людей. Сначала он прощается с мамой не открывая рта в вертолете, после встречает робота, а в конце танцует на новогоднем утреннике, находит своего друга, но в конце понимает, что нужно возвращаться к маме. Это ему успешно удается, но не без помощи новых знакомых. Заканчивается все под известную всем композицию «Колыбельная медведицы», которую перепела народная артистка России, Лариса Долина.

Зрители новинку, мягко говоря, не оценили. У видео 205 дизлайков против 600 лайков. С другой стороны, это только старт показа продолжения легендарного мультфильма. Пользователи Youtube отмечают общую «бездушность» анимации, бессвязное повествование, а также современную компьютерную графику, которая все только портит.

Свой комментарий по поводу нового мультфильма порталу teleprogramma.pro дал Леонид Шварцман, советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино:

«Новых мультфильмов я не видел, но по отзывам, например о «Простоквашино», это значительно хуже того, что было. Я говорю с чужих слов, сам я новых мультфильмов не видел. Но я уверен, что заинтересованности у зрителей эти продолжения не будут иметь. Мы раньше делали все вручную, без компьютеров. Компьютеры убивают любовь и душу, которые были в старых мультфильмах. Вот что я могу сказать. Вмешательство компьютеров в творчество все портит и делает хуже, по сравнению с живым человеком. Я против творчества через компьютер, это не творчество, это работа робота, а не живого человека»

 

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«Умка на елке»: появилось продолжение легендарного мультфильма
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