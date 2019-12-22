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Проснулись: пользователи Twitter возмущены разницей в возрасте Белоснежки и ее принца

Спаситель девушки «неожиданно» оказался в два раза старше нее.

Проснулись: пользователи Twitter возмущены разницей в возрасте Белоснежки и ее принца
Мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Фото: g90/ZUMAPRESS.com

Давненько Дональд Трамп ничего эдакого не выдавал, и западные пользователи Twitter нашли себе горячую тему для обсуждения далекую от политики. На сей раз правовое цивилизованное общество возмущено сказкой «Белоснежка и семь гномов». Что в ней такого ужасного? А вы знаете, что принцу в этой истории 31 год, а главной героине, которую он целует, всего 14?!

Такие цифры нашел в Википедии пользователь Diordeux. Он сделал об этом пост с короткой подписью: «Полиция!» Очевидно намекал на педофилию в мультфильме. За два дня сообщение пользователя набрало миллион лайков и тьму ретвитов, люди стали просчитывать разницу в возрасте у других диснеевских принцесс и их принцев, но у Белоснежки получилась самая большая — 17 лет. В конце концов, она самая юная из своих венценосных подруг. Twitter уже наполнился различными мемами на этот счет.

Белоснежка
Твит, с которого все началось, стал очень популярен. Фото: twitter.com/diordeux

Один из пользователей иронично отметил, что принц в «Белоснежке» поцеловал мертвую девушку, лежащую в гробу, что куда более ужасно, чем их разница в возрасте. Будем надеяться, что этот скандал не выйдет за пределы Twitter и не помешает экранизации данного мультика, которую Disney уже наметил вслед за «Аладдином» и «Королем Львом».

Напомним, «Белоснежка и семь гномов» 1937 года — первый полнометражный анимационный фильм Disney. Но, несмотря на возраст, картина еще может провоцировать зрителей на хайп.

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DisneyБелоснежкамультфильмпедофилияПринцпринцессасказка
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Проснулись: пользователи Twitter возмущены разницей в возрасте Белоснежки и ее принца
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