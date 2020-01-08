Новая «Чудо-женщина» и продолжение «бондианы»: ожидаемые премьеры 2020 года

Фильм, который больше всего интересует зрителей на Западе, в России не попал даже в десятку самых долгожданных.

С каждым годом мировая киноиндустрия набирает обороты — в разных странах выпускается всё больше фильмов и многие из них действительно достойны внимания. Портал Teleprogramma.pro решил рассказать вам о том, какие фильмы в 2020 году больше всего жаждут увидеть российские зрители.

Свою десятку самых ожидаемых фильмов мы составили, основываясь на данных российского сайта «КиноПоиск»*. Что примечательно, он сильно отличается от ожиданий посетителей самой крупной мировой платформы такого типа IMDb, к примеру, фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», возглавляющий список зарубежных ожиданий, у нас не попал даже в число первых десяти.

1. «Довод»

Премьера: 16 июля 2020

Жанр: боевик, триллер, драма

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Юрий Колокольников и др.

Картина «Довод», снятая режиссером «Интерстеллара» Кристофером Ноланом — это на сегодняшний день самый масштабный его проект, посвященный международному шпионажу. Известно, что голливудские актеры Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон исполнят в нем главные роли и могут оказаться в любовном треугольнике с участием героини Элизабет Дебики.

2. «Безумный Майлз»

Премьера: 27 февраля 2020

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Джейсон Ли Хауден

В ролях: Самара Уивинг, Дэниэл Рэдклифф, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули и др.

Черная комедия «Безумный Майлз», которая в оригинале называется «Пушки Акимбо», в мировой прокат вышла еще в сентябре 2019 года, но в России ее премьера состоится в конце февраля. Ее главный герой Майлз в исполнении Дэниэла Рэдклиффа, будет спасать свою бывшую подружку от похитителей. Для этого ему предстоит стать гладиатором и участвовать в жестоких боях в нашем современном мире.

3. «Джентльмены»

Премьера: 13 февраля 2020

Жанр: боевик, криминал

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант и др.

Один из героев этого фильма, умный и образованный человек, придумывает схему обогащения при помощи поместья английских аристократов. Позже он желает продать свой бизнес американцам, но это оказывается делом непростым — местные джентльмены пытаются ему помешать, в результате мы видим на экране перестрелки и прочие элементы боевика.

4. «1917»

Премьера: 30 января 2020

Жанр: военный, история, драма

Режиссер: Сэм Мендес

В ролях: Эндрю Скотт, Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден, Колин Фёрт, Марк Стронг, Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй и др.

События этой картины, как вы могли догадаться, происходят в 1917 году, на полях сражений Первой мировой войны. Подвиг, который должны совершить два солдата, должен помочь предотвратить гибель сотен их товарищей. Но неизвестно, смогут ли они выжить и выполнить свое задание. Одну из главных ролей в «1917» играет лучший, по мнению многих, «Шерлок Холмс» XXI века — Бенедикт Камбербэтч.

5. «Маленькие женщины»

Премьера: 30 января 2020

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Грета Гервиг

В ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Мерил Стрип, Элайза Сканлен, Лора Дерн и др.

США. Времена Гражданской войны. Главные героини — четыре сестры, очень разные по характеру, но сталкивающиеся с обычными девичьими проблемами, актуальными и сейчас. Многие зрители, уже успевшие посмотреть фильм на Западе, считают, что это лучшая экранизация одноименного произведения Луизы Мей Олкотт — с прекрасно воссозданными атрибутами времени, и замечательной игрой актеров.

6. «Дюна»

Премьера: 17 декабря 2020

Жанр: фантастика, драма, приключения

Режиссер: Дени Вильнёв

В ролях: Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Дэйв Батиста, Джош Бролин, Давид Дастмалчян, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и др.

Это уже не первая попытка кинематографистов экранизировать роман Фрэнка Герберта «Дюна», входящего в сокровищницу мировой фантастики. Самой известной попыткой до сегодняшнего дня являлся номинированный на «Оскар» фильм Дэвида Линча 1984 года. Тогда, 35 лет назад, роль главного героя исполнила будущая звезда сериала «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен, теперь ее доверили молодому Тимати Шаламе.

7. «Чудо-женщина: 1984»

Премьера: 4 июня 2020

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Педро Паскаль, Кристен Уиг, Конни Нильсен, Крис Пайн, Робин Райт, Габриэлла Уайлд и др.

Перед началом съемок фильма режиссер Пэтти Дженкинс решила, что это будет не сиквел, а новая история об уже знакомой зрителю супергероине. Эта картина расскажет, чем главная героиня, Диана, занималась после первого фильма, там будет много эмоций, юмора и экшена.

8. «Черная вдова»

Премьера: 30 апреля 2020

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Кейт Шортланд

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Роберт Дауни мл., Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт, Мишель Ли и др.

«Черная вдова» — первый проект MCU после четвертых «Мстителей». В нем Наташа Романофф столкнется с Еленой Беловой, которую тоже обучали в «Красной комнате», с профессиональным наемником Таскмастером, и супергероем из России Красным Стражем.

9. «Человек-невидимка»

Премьера: 26 марта 2020

Жанр: ужасы, фантастика, триллер

Режиссер: Ли Уоннелл

В ролях: Элизабет Мосс, Элдис Ходж, Оливер Джексон-Коэн, Сторм Рейд, Харриет Дайер, Амали, Голден, Бенедикт Харди и др.

Богатый и умный бойфренд Сесилии издевался над ней и в итоге она решилась на побег. Вскоре мучитель умер, оставив ей неплохое наследство, но девушка не верит в его смерть. Ей кажется, что экс-ухажер инсценировал свою смерть, и в итоге она начинает сходить с ума, пытаясь доказать окружающим, что её преследует невидимка.

10. «Не время умирать»

Премьера: 9 апреля 2020

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссер: Кэри Фукунага

В ролях: Ана де Армас, Дэниэл Крэйг, Леа Сейду, Билли Магнуссен, Рами Малек, Лашана Линч, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц и др.

А вот и новый фильм о знаменитом агенте 007. В нем Джеймс Бонд, отошедший от дел, наслаждается отдыхом на тропическом острове, но затем появляется его старый приятель из ЦРУ и просит помочь в спасении похищенного ученого.

* Данные по состоянию на 21.12.2019 года.