КИНО

Режиссер Кристофер Нолан получил орден Британской империи

Престижную награду автор фильмов «Интерстеллар» и «Начало» принял из рук принца Уильяма.

Режиссер Кристофер Нолан получил орден Британской империи
Кристофер Нолан стал командором ордена Британской империи. Фото: globallookpress

Кристофер Нолан, известный режиссер, сценарист и продюсер, стал командором ордена Британской империи за заслуги в кинематографе. Престижную награду британец получил из рук принца Уильяма от лица королевы Елизаветы. Церемония вручения награды прошла в Букингемском дворце.

«Кино – одна из величайших форм искусства и прекрасный способ провести время вместе. Как очень увлеченный человек, я восхищен, что кинематограф удостоился чести получить такую награду», – признался Кристофер Нолан.

49-летний режиссер известен по таким кинокартинам, как «Начало» с Леонардо Ди Каприо, «Интерстеллар» с Мэтью Макконахью, а также по фильму «Дюнкерк» с Томом Харди, который был номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

В июле 2020 года выйдет новый фильм Кристофера Нолана, в котором герой попадает в таинственную организацию «Посмертие». Миссия секретных агентов — предотвратить Третью мировую войну, которая будет «чем-то похуже ядерного холокоста». В сюжете задействованы временные аномалии, перемещения по воздуху, двери, которые нельзя открывать, и прочие чудеса.

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Режиссер Кристофер Нолан получил орден Британской империи
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