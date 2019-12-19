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«Предотвратить Третью мировую»: вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Главные роли в фильме сыграли сын Дензела Вашингтона Джон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, а также Юрий Колокольников.

«Предотвратить Третью мировую»: вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Кадр из фильма «Довод»

На YouTube появился первый трейлер загадочного фильма знаменитого режиссера Кристофера Нолана под названием «Довод» («Tenet»). Ролик опубликовал канал WBRussia, и он оставляет много вопросов. Из сюжета следует, что главный герой, которого сыграл сын Дензела Вашингтона – Джон Дэвид, попадает в таинственную организацию «Посмертие». Миссия секретных агентов предотвратить Первую мировую войну, которая будет «чем-то похуже ядерного холокоста». В сюжете задействованы временные аномалии, перемещения по воздуху, двери, которые нельзя открывать и прочие чудеса.

Кристофер Нолан выступил режиссером, продюсером и сценаристом фильма. 49-летний мастер известен по таким кинокартинам, как «Начало» с Леонардо Ди Каприо, «Интерстеллар» с Мэтью Макконахью, а также фильмом «Дюнкерк» с Томом Харди, который был номинирован на Оскар в номинации «Лучший фильм». Главные роли в шпионском триллере сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Химеш Патель, а также Юрий Колокольников.

Оператором «Довода» выступил Хойте Ван Хойтем, который снимал «Дюнкерк» и «Интерстеллар».

Премьера фильма в России ожидается 17 июля 2020 года.

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Тэги:

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«Предотвратить Третью мировую»: вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
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