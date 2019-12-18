КИНО

Сдачу оставьте себе: Фонд кино определился, какие фильмы получат финансовую поддержку

Несколько картин получат деньги от государства в 2020 году, а кто-то из их создателей даже на безвозвратной основе.

Сдачу оставьте себе: Фонд кино определился, какие фильмы получат финансовую поддержку
Александр Петров. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Фонд кино представил список картин, которые получат материальную поддержку от государства. Эксперты выбрали несколько картин, многим из которых даже не придется возвращать деньги, которые им дал в долг Фонд кино, все благодаря безвозвратной основе.

Больше всего повезло фильмам из этого списка, даже если они провалятся в прокате, режиссеры и продюсеры не будут ничего возвращать государству:

«Летчик»
«Молодой человек»
«Отель „Белград“»
«Полное погружение»
«Приворот»
«Приложение к фотоальбому»
«Спасите Колю!»
«Счастье мое»
«Бешенство»
«Гензель и Гретель»
«День города»
«Казнь»
«Кольская сверхглубокая»
«Коты Эрмитажа»
«Ледяной демон»

А эти фильмы должны будут полностью и до последней копейки вернуть все деньги, которые одолжит Фонд кино:

«Одиннадцать молчаливых мужчин»
«Отель «Белград“»
«Пальма»
«Подольские курсанты»;
«Счастье мое»
«Аманта»
«Кольская сверхглубокая»
«Лед 2»
«Летчик»
«Любовницы 2»

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Лед 2»«Пальма»Новости googleНовости киноФонд кино
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сдачу оставьте себе: Фонд кино определился, какие фильмы получат финансовую поддержку
Интересно?
Поделись с друзьями: