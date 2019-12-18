Сдачу оставьте себе: Фонд кино определился, какие фильмы получат финансовую поддержку

Несколько картин получат деньги от государства в 2020 году, а кто-то из их создателей даже на безвозвратной основе.

Фонд кино представил список картин, которые получат материальную поддержку от государства. Эксперты выбрали несколько картин, многим из которых даже не придется возвращать деньги, которые им дал в долг Фонд кино, все благодаря безвозвратной основе.

Больше всего повезло фильмам из этого списка, даже если они провалятся в прокате, режиссеры и продюсеры не будут ничего возвращать государству:

«Летчик»

«Молодой человек»

«Отель „Белград“»

«Полное погружение»

«Приворот»

«Приложение к фотоальбому»

«Спасите Колю!»

«Счастье мое»

«Бешенство»

«Гензель и Гретель»

«День города»

«Казнь»

«Кольская сверхглубокая»

«Коты Эрмитажа»

«Ледяной демон»

А эти фильмы должны будут полностью и до последней копейки вернуть все деньги, которые одолжит Фонд кино:

«Одиннадцать молчаливых мужчин»

«Отель «Белград“»

«Пальма»

«Подольские курсанты»;

«Счастье мое»

«Аманта»

«Кольская сверхглубокая»

«Лед 2»

«Летчик»

«Любовницы 2»