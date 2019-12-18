Александр Петров стал отцом-одиночкой: первый трейлер фильма «Лед 2»

В Сети появился трейлер продолжения романтического и немного спортивного фильма «Лед». Продолжение обескуражит зрителей тем, что happy end первой картины не закончился для главного героя Саши, в исполнении Александра Петрова, ничем хорошим. Он стал отцом-одиночкой, абсолютно не готовым к жизни с маленькой дочкой. Его «любовь до гроба» Надя решает бросить семью и отправиться в вольное плавание, так что все проблемы достаются Саше. Разумеется, о карьере хоккеиста после такого можно забыть. Однако гены никто не отменял и подросшая дочь становится талантливой фигуристкой, как и ее мать…

Режиссером новой картины стал Жора Крыжовников, известный по комедии «Горько!». Он пообещал сделать «Лед-2» трогательным и реалистичным.

Премьера состоится в знаковый день — 14 февраля 2020 года.