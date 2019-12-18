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В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»

В продолжении картины зрителей ждут знакомые герои и почти полное отсутствие диалогов.

В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»
Тихое место 2. Фото: youtube.com/Paramount Pictures

18 декабря компания Paramount Pictures выпустила релиз первого тизера продолжения фильма ужасов «Тихое место». По сюжету после смертельно опасных событий из первого фильма выжившие члены семьи должны столкнуться с ужасами внешнего мира и продолжить борьбу за выживание, при этом все в той же полной тишине. Вынужденные отправиться в неизвестность, они быстро понимают, что существа, которые охотятся за звуками, отнюдь не единственные угрозы, которые скрываются на их пути.

Полноценный трейлер обещают показать 1 января, а предположительная дата выхода картины — 18 марта следующего года.

Как рассказывает режиссер картины Джон Красински, в новом фильме идея простого выживания должна была эволюционировать и теперь главная героиня Эмили не просто спасает свою семью, но и пытается нормально жить в условиях всемирной катастрофы. Напомним, что главную роль в фильме исполняет красавица Эмили Блант.

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В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»
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