В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»

18 декабря компания Paramount Pictures выпустила релиз первого тизера продолжения фильма ужасов «Тихое место». По сюжету после смертельно опасных событий из первого фильма выжившие члены семьи должны столкнуться с ужасами внешнего мира и продолжить борьбу за выживание, при этом все в той же полной тишине. Вынужденные отправиться в неизвестность, они быстро понимают, что существа, которые охотятся за звуками, отнюдь не единственные угрозы, которые скрываются на их пути.

Полноценный трейлер обещают показать 1 января, а предположительная дата выхода картины — 18 марта следующего года.

Как рассказывает режиссер картины Джон Красински, в новом фильме идея простого выживания должна была эволюционировать и теперь главная героиня Эмили не просто спасает свою семью, но и пытается нормально жить в условиях всемирной катастрофы. Напомним, что главную роль в фильме исполняет красавица Эмили Блант.