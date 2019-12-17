КИНО

В Сети появился первый трейлер фильма «Пальма» Домогарова-младшего

Сын маститого актера создал по-настоящему трогательную кинокартину.

В Сети появился первый трейлер фильма «Пальма» Домогарова-младшего
Александр Домогаров младший. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

В Интернете появился первый трейлер фильма «Пальма», снятого на основе семейной драмы, опубликованной в «Комсомольской правде» аж в 1976 году. По сюжету в московском аэропорту остается собака по кличке Пальма, которую хозяин бросил по непонятным причинам и улетел. Собака долгие годы верно ждала возвращения своего хозяина и встречала каждый приземляющийся самолет.

В реальности собака так и не дождалась своего хозяина, но быть может, в фильме Пальма наконец-то обретет свое счастье?

Премьера фильма состоится уже в следующем году, точная дата пока неизвестна.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Пальма»Александр Домогаров-младшийтрейлерфильм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появился первый трейлер фильма «Пальма» Домогарова-младшего
Интересно?
Поделись с друзьями: