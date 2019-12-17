В Сети появился первый трейлер фильма «Пальма» Домогарова-младшего

В Интернете появился первый трейлер фильма «Пальма», снятого на основе семейной драмы, опубликованной в «Комсомольской правде» аж в 1976 году. По сюжету в московском аэропорту остается собака по кличке Пальма, которую хозяин бросил по непонятным причинам и улетел. Собака долгие годы верно ждала возвращения своего хозяина и встречала каждый приземляющийся самолет.

В реальности собака так и не дождалась своего хозяина, но быть может, в фильме Пальма наконец-то обретет свое счастье?

Премьера фильма состоится уже в следующем году, точная дата пока неизвестна.