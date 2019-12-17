Из фильма в мюзикл: стали известны подробности третьей части «Полицейского с Рублевки»

В интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» продюсер продвижения картины «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Владимир Пермяков рассказал о том, что уже готовится третья часть полюбившегося россиянам фильма. Правда, придется подождать почти целый год и быть готовыми к изменениям, ведь третья часть обещает стать мюзиклом. Съемки новинки планируют начаться в первом квартале 2020 года.

Режиссером фильма вновь станет Илья Куликов, а сюжет держится в секрете, но нетрудно догадаться, что героями картины в очередной раз окажутся сотрудники отдела полиции Барвихи.

Решение о превращении дилогии в полноценную трилогию было принято не без помощи благодарных зрителей, ведь фильм «Новогодний беспредел 2» на текущий момент собрал в прокате 353 миллиона рублей, и это не предел. Как рассказал Илья Пермяков, добиться подобного результата помог тот факт, что «Полицейский с Рублевки» оказался единственной новогодней комедией.