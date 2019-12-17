После Ромы Зверя Серебренников пригласил сниматься Ивана Дорна

Скандальный режиссер Кирилл Серебренников, сняв Рому Зверя в фильме «Лето», решил не останавливаться на достигнутом и в новую картину пригласил другого популярного музыканта — Ивана Дорна. Драматический потенциал в молодом певце кинодеятель увидел, просматривая его ролики на YouTube.

«В них видна именно работа артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена», — цитирует Серебренникова «Комсомольская правда».

Дорн играет в фильме «Петровы в гриппе» вместе с Чулпан Хаматовой и Семеном Серзиным. Это фантасмагорическая история про автослесаря и библиотекаршу. В основу сценария лег роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», который стал одной из главных литературных сенсаций последних лет. Критики сравнивают стиль автора с Гоголем и Булгаковым.

Ивану нырнул в проект, что называется, «с места в карьер». В первый же съемочный день он отыграл в сложном 18-минутном эпизоде, который снимался одним кадром. У певца было много текста без права на ошибку — задачу нужно выполнить в два дубля. И Дорн справился. Серебренников назвал его настоящим открытием, артистом с большим будущим в кино.

«Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а все потому, что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься», — рассказал 31-летний артист.

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По его словам, он решился сделать новую попытку только потому, что его позвал сам Кирилл Серебренников. Что ж, посмотрим, что получится из этого неожиданного дуэта.

Напомним, Дорн начал заниматься музыкой еще в школе. После участия в многочисленных музыкальных конкурсах в 2007 году он вступил в дуэт «Пара Нормальных». В 2010-м певец ушел в сольную карьеру, выпустив такие хиты, как «Стыцамэн», «Бигуди» и «Северное сияние».