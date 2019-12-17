КИНО

После Ромы Зверя Серебренников пригласил сниматься Ивана Дорна

Режиссер экранизирует популярный роман «Петровы в гриппе и вокруг него».

После Ромы Зверя Серебренников пригласил сниматься Ивана Дорна
Иван Дорн не хотел возвращаться в кино, но передумал. Фото: instagram.com/dorn_ivan/

Скандальный режиссер Кирилл Серебренников, сняв Рому Зверя в фильме «Лето», решил не останавливаться на достигнутом и в новую картину пригласил другого популярного музыканта — Ивана Дорна. Драматический потенциал в молодом певце кинодеятель увидел, просматривая его ролики на YouTube.

«В них видна именно работа артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена», — цитирует Серебренникова «Комсомольская правда».

Дорн играет в фильме «Петровы в гриппе» вместе с Чулпан Хаматовой и Семеном Серзиным. Это фантасмагорическая история про автослесаря и библиотекаршу. В основу сценария лег роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», который стал одной из главных литературных сенсаций последних лет. Критики сравнивают стиль автора с Гоголем и Булгаковым.

Ивану нырнул в проект, что называется, «с места в карьер». В первый же съемочный день он отыграл в сложном 18-минутном эпизоде, который снимался одним кадром. У певца было много текста без права на ошибку — задачу нужно выполнить в два дубля. И Дорн справился. Серебренников назвал его настоящим открытием, артистом с большим будущим в кино.

«Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а все потому, что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься», — рассказал 31-летний артист.

По его словам, он решился сделать новую попытку только потому, что его позвал сам Кирилл Серебренников. Что ж, посмотрим, что получится из этого неожиданного дуэта.

Напомним, Дорн начал заниматься музыкой еще в школе. После участия в многочисленных музыкальных конкурсах в 2007 году он вступил в дуэт «Пара Нормальных». В 2010-м певец ушел в сольную карьеру, выпустив такие хиты, как «Стыцамэн», «Бигуди» и «Северное сияние».

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После Ромы Зверя Серебренников пригласил сниматься Ивана Дорна
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