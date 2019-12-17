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Это уже перебор: Netflix разозлил зрителей фильмом про гомосексуального Иисуса

Христиане в гневе и уже создали петицию о снятии шоу с эфира.

Это уже перебор: Netflix разозлил зрителей фильмом про гомосексуального Иисуса
Нетфликс. Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com

Стриминговый сервис Netflix не на шутку рассердил своих зрителей. Мало кто оценил рождественский фильм про гомосексуального Иисуса. Рассерженные пользователи уже создали петицию на портале Change.org с требованием как можно скорее удалить комедию «Первое искушение Христа». В тексте указано, что этот фильм оскорбляет чувства верующих христиан, так что Netflix также обязан сделать опровержение того, что Иисус был геем. Обращение собрало уже почти два миллиона подписей и с каждым часом это число все растет.

46-минутная комедия «Первое искушение Христа» действительно изображает Иисуса представителем нетрадиционной ориентации. Представители Netflix пока никак не отреагировали на возмущение своих зрителей, но можно предположить, что шоу в итоге все же снимут с эфира, а всем оскорбленным принесут извинения, ведь были задеты чувства очень многих, а потеря всего одного шоу не сильно затронет стриминговый сервис.

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Это уже перебор: Netflix разозлил зрителей фильмом про гомосексуального Иисуса
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