Это уже перебор: Netflix разозлил зрителей фильмом про гомосексуального Иисуса

Стриминговый сервис Netflix не на шутку рассердил своих зрителей. Мало кто оценил рождественский фильм про гомосексуального Иисуса. Рассерженные пользователи уже создали петицию на портале Change.org с требованием как можно скорее удалить комедию «Первое искушение Христа». В тексте указано, что этот фильм оскорбляет чувства верующих христиан, так что Netflix также обязан сделать опровержение того, что Иисус был геем. Обращение собрало уже почти два миллиона подписей и с каждым часом это число все растет.

46-минутная комедия «Первое искушение Христа» действительно изображает Иисуса представителем нетрадиционной ориентации. Представители Netflix пока никак не отреагировали на возмущение своих зрителей, но можно предположить, что шоу в итоге все же снимут с эфира, а всем оскорбленным принесут извинения, ведь были задеты чувства очень многих, а потеря всего одного шоу не сильно затронет стриминговый сервис.