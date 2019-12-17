Звезды Голливуда собрались на нью-йоркской премьере фильма-мюзикла «Кошки»

Картина стартует в кинотеатрах сразу после Нового года.

16 декабря в Нью-Йорке прошла звездная премьера фильма «Кошки». Того самого, что был снят по одноименному мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера — культового произведения, чьи главные музыкальные темы стали признанными во всем мире хитами. И вот в Голливуде опять решили освежить нетленную классику.

Оскароносный режиссер Том Хупер соединил богатый звездный кастинг с интересной хореографией и современными технологиями. Главное отличие фильма в том, что все актеры с помощью компьютерной графики превращены в кошек, точнее, представляют собой хвостатых антропоморфных существ. Насколько они получились милыми — решать вам. Трейлер картины уже в Сети.

На красной ковровой дорожке в Нью-Йорке появились исполнители главных ролей нового фильма: певица Тейлор Свифт, ее коллега Джейсон Деруло, актеры Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Ребел Уилсон. Также на премьеру пришел и маэстро Эндрю Ллойд Уэббер. Добавим, что в экранизации мюзикла сыграл также звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» Йен Маккеллен.

Ждем эту премьеру и в наших кинотеатрах — со 2 января.