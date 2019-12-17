КИНО

Звезды Голливуда собрались на нью-йоркской премьере фильма-мюзикла «Кошки»

Картина стартует в кинотеатрах сразу после Нового года.

Звезды Голливуда собрались на нью-йоркской премьере фильма-мюзикла «Кошки»
В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Кошки». Фото: предоставлено организаторами.

16 декабря в Нью-Йорке прошла звездная премьера фильма «Кошки». Того самого, что был снят по одноименному мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера — культового произведения, чьи главные музыкальные темы стали признанными во всем мире хитами. И вот в Голливуде опять решили освежить нетленную классику.

Оскароносный режиссер Том Хупер соединил богатый звездный кастинг с интересной хореографией и современными технологиями. Главное отличие фильма в том, что все актеры с помощью компьютерной графики превращены в кошек, точнее, представляют собой хвостатых антропоморфных существ. Насколько они получились милыми — решать вам. Трейлер картины уже в Сети.

На красной ковровой дорожке в Нью-Йорке появились исполнители главных ролей нового фильма: певица Тейлор Свифт, ее коллега Джейсон Деруло, актеры Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Ребел Уилсон. Также на премьеру пришел и маэстро Эндрю Ллойд Уэббер. Добавим, что в экранизации мюзикла сыграл также звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» Йен Маккеллен.

Ждем эту премьеру и в наших кинотеатрах — со 2 января.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Кошки»Идрис ЭльбакошкимюзиклМюзикл "Кошки"Новости googleТейлор СвифтФильм "Кошки"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезды Голливуда собрались на нью-йоркской премьере фильма-мюзикла «Кошки»
Интересно?
Поделись с друзьями: