Квентин Тарантино отказался снимать новый «Стартрек»

Квентин Тарантино очень разочаровал всех поклонников научной фантастики. В своем интервью изданию Consequences of Sound режиссер заявил, что не испытывает уверенности насчет собственного участия в съемках «Стартрека». Судя по словам Квентина, он уже на 99% уверен, что не станет снимать продолжение франшизы, однако официально еще не сообщил о своем решении.

Стоит напомнить, что Тарантино хотел поставить точку в своей карьере кинорежиссера после выхода «Однажды в… Голливуде», однако потом все же решил снять десятый, юбилейный фильм. О сюжете или актерах режиссер пока не думал, но знает точно, что новая работа будет заметно меньше, чем прошлая.

А что касается «Стартрека», то еще в 2017 году Квентин написал сценарий новой части фантастического фильма и передал его в киностудию, после чего начали появляться слухи о скором начале съемок фильма необычного для Тарантино жанра.