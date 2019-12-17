Сразу три российских картины могут получить «Оскар»

За золотую статуэтку и признание киноакадемии в этом году будут бороться сразу три картины из России. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлен фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. «Лучшим короткометражным анимационным фильмом» может стать работа Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», а в список лучших документальных картин попала работа «Акварель» Виктора Красовского.

Предварительный список выглядит именно так, к сожалению, другим фильмам из России не удалось впечатлить отборочную комиссию корифеев Голливуда. Окончательный список номинантов будет известен 13 января следующего года, а сама 92-я церемония награждения состоится 9 февраля, как обычно, очень рано утром по московскому времени. Напомним, фильм «Дылда» уже получил две награды Каннского фестиваля в 2019 году.