КИНО

Сразу три российских картины могут получить «Оскар»

«Дылда», «Акварель» и «Он не может жить без космоса» понравились отборочной комиссии.

Сразу три российских картины могут получить «Оскар»
Оскар. Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com

За золотую статуэтку и признание киноакадемии в этом году будут бороться сразу три картины из России. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлен фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. «Лучшим короткометражным анимационным фильмом» может стать работа Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», а в список лучших документальных картин попала работа «Акварель» Виктора Красовского.

Предварительный список выглядит именно так, к сожалению, другим фильмам из России не удалось впечатлить отборочную комиссию корифеев Голливуда. Окончательный список номинантов будет известен 13 января следующего года, а сама 92-я церемония награждения состоится 9 февраля, как обычно, очень рано утром по московскому времени. Напомним, фильм «Дылда» уже получил две награды Каннского фестиваля в 2019 году.

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Сразу три российских картины могут получить «Оскар»
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