«Женщинам достались лишь диагнозы»: Нигина Сайфуллаева оправдала фильм «Верность»

Хорошие новости для всех любителей качественного русского кино с глубоким смыслом — с 17 декабря фильм «Верность» стал доступен на видеоплатформе PREMIER. Теперь посмотреть его в хорошем качестве можно прямо на сайте.

Сюжет картины рассказывает о Лене — талантливом акушере-гинекологе и ее муже Сергее, он артист провинциального драматического театра. Близость и нежность у них есть, а вот секс куда-то пропал. Лена подозревает, что у ее избранного роман на стороне, но поговорить об этом она не решается и вместо адекватного выяснения отношений сама начинает изменять ему со случайными мужчинами.

Режиссер картины Нигина Сайфуллаева поделилась секретами создания российского «Основного инстинкта».

«Хотелось изучить феномен женской измены и разобраться в противоречивых мотивах, которые движут женщиной. В русском языке много позитивных понятий для описания любвеобильного мужчины — «ловелас» и «герой-любовник», а вот женщинам достались лишь диагнозы: «проститутка» и «гулящая». Я не пытаюсь оправдать свою героиню, она ведет себя аморально, но мне важно было показать ситуацию объемно, а не выносить приговор изменяющей женщине», — рассказала Нигина.

Изначально сценарий назывался «Ревность», но когда работа над фильмом была закончена, авторы переименовали его в «Верность».