КИНО

«Женщинам достались лишь диагнозы»: Нигина Сайфуллаева оправдала фильм «Верность»

Одна из самых откровенных картин российского кино попала в онлайн-кинотеатр.

«Женщинам достались лишь диагнозы»: Нигина Сайфуллаева оправдала фильм «Верность»
Нигина Сайфуллаева. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Хорошие новости для всех любителей качественного русского кино с глубоким смыслом — с 17 декабря фильм «Верность» стал доступен на видеоплатформе PREMIER. Теперь посмотреть его в хорошем качестве можно прямо на сайте.

Сюжет картины рассказывает о Лене — талантливом акушере-гинекологе и ее муже Сергее, он артист провинциального драматического театра. Близость и нежность у них есть, а вот секс куда-то пропал. Лена подозревает, что у ее избранного роман на стороне, но поговорить об этом она не решается и вместо адекватного выяснения отношений сама начинает изменять ему со случайными мужчинами.

Режиссер картины Нигина Сайфуллаева поделилась секретами создания российского «Основного инстинкта».

«Хотелось изучить феномен женской измены и разобраться в противоречивых мотивах, которые движут женщиной. В русском языке много позитивных понятий для описания любвеобильного мужчины — «ловелас» и «герой-любовник», а вот женщинам достались лишь диагнозы: «проститутка» и «гулящая». Я не пытаюсь оправдать свою героиню, она ведет себя аморально, но мне важно было показать ситуацию объемно, а не выносить приговор изменяющей женщине», — рассказала Нигина.

Изначально сценарий назывался «Ревность», но когда работа над фильмом была закончена, авторы переименовали его в «Верность».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

PREMIERНигина Сайфуллаевафильм «Верность»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Женщинам достались лишь диагнозы»: Нигина Сайфуллаева оправдала фильм «Верность»
Интересно?
Поделись с друзьями: