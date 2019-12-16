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Героиня вампирской саги «Сумерки» объявлена актрисой десятилетия

Помимо Кристен Стюарт, Ассоциация голливудских критиков вручит специальные премии Оливии Уайльд и Заку Готтзагену.

Героиня вампирской саги «Сумерки» объявлена актрисой десятилетия
Кристен Стюарт. Фото: globallookpress

Ассоциация голливудских критиков объявила победителей премии, которая будет торжественно проведена 9 января. Звание режиссера десятилетия получит Дени Вильнев, на его счету десятки популярных фильмов, таких как «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049», «Враг», «Пленницы» и других. Сейчас режиссер работает над кинокартиной «Дюна».

Актрисой десятилетия, по мнению критиков, стала Кристен Стюарт, прославившаяся после ролика Беллы Свон, которую она сыграла в вампирской саге «Сумерки». Ранее актриса получала французскую премию «Сезар» за роль второго плана в драме «Зильс-Мария». Скоро на экраны выйдет новый фильм «Ангелы Чарли» со Стюарт в главной роли.

Также Ассоциация вручит специальные почетные премии Оливии Уайльд, Заку Готтзагену, Полу Уолтеру Хаузеру и режиссеру лучшего фильма, за звание которого борются Квентин Тарантино с картиной «Однажды в… Голливуде» и Мартин Скорсезе» с лентой «Ирландец».

Ранее мы рассказывали, что Google назвал самые популярные фильмы и сериалы среди россиян. В список вошли «Джокер», «Однажды в… Голливуде», «Мстители», «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», «Игра престолов», «Чернобыль», «Очень странные дела», «Дылды» и другие.

 

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Героиня вампирской саги «Сумерки» объявлена актрисой десятилетия
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