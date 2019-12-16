Опубликован список лучших актеров 2019 года по версии The New York Times

Издание The New York Times составило список лучших актеров 2019 года. Как отмечают журналисты, рейтинг состоит из 10 актеров, которым удалось вдохновить и шокировать публику своим творчеством. Разумеется, никаких четких рамок «шокирования» публики нет, так что можно считать этот рейтинг просто личными предпочтениями журналистов зарубежной редакции, о чем говорит актер, занявший первое место в этом списке.
Золото получил Адам Драйвер, который снялся в «Удаче Логана» и «Звездных войнах». Но, как отмечают эксперты, награда досталась ему за роль в картине «Брачная история».
Серебро уходит актрисе из Кении Лупите Нионго за роль в триллере «Мы».
Бронзу заслужила Джулианна Мур, за фильм 2018 года «Глория Белл». Мы тоже не понимаем, как картина 2018 года оказалась в рейтинге 2019.
Полный список лучших актеров 2019 года по версии журналистов издания The New York Times выглядит так:
- Брэд Питт за фильм «Однажды в Голливуде»
- Антонио Бандерас за фильм «Боль и слава»
- Дженнифер Лопес за фильм «Стриптизерши»
- Скарлетт Йоханссон за фильм «Брачная история»
- Роберт Де Ниро за фильм «Ирландец»
- Элизабет Мосс за фильм «Ее запах»
- Леонардо Ди Каприо за фильм «Однажды в Голливуде»