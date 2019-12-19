«Звездные войны: Скайуокер. Восход» и другие фильмы, вышедшие в кино 19 декабря

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (оригинальное название — Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker), 2019, США, фантастика

Режиссер Джей Джей Абрамс. В ролях: Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Кэрри Рассел и др.

В российском прокате с 19 декабря.

Джедаи против Ситхов, Темная Сторона против Светлой, Первый Орден против Сопротивления… «Звездные войны» — объект вечной полемики, горячих споров, переходящих порой в рукоприкладство. У саги миллионы фанатов, которым вечно что-то не нравится: одним не по душе были фильмы-предыстории, которые вышли спустя 16 лет поле трех оригинальных картин, другие поливали грязью сиквелы, появившиеся уже после того, как франшиза поменяла владельца и окончательно рассталась с ее отцом-основателем Джорджем Лукасом.

Не поменялось лишь одно — колоссальный интерес к каждому новому фильму. Даже те, кто критиковал режиссера Джей Джей Абрамса, снявшего в 2015-м первый из так называемых нелукасовских фильмов, дружно побегут сейчас в кинотеатры, чтобы посмотреть, что же «негодяй Абрамс» сотворил с новым эпизодом.

Тревожные звонки однако звучали даже в этом сверхблагополучном в финансовом плане царстве. В какой-то момент публику явно перекормили бластерами и межгалактическими вояжами, в результате чего прошлогодний спин-офф-проект, повествующий о становлении Хана Соло, с треском провалился в прокате. Грозит ли что-то подобное очередному эпизоду основной саги? Авторы постарались отвести угрозу, пообещав дать ответы на все оставшиеся после предыдущих фильмов вопросы. Кем на самом деле были родители Рэй, считающей, что папа и мама бросили ее в младенчестве? Откуда в девушке, ставшей последней представительницей Ордена Джедаев, появилась Сила? Остались ли шансы на то, что Кайло Рен, подмявший под себя всю Темную Сторону, вспомнит о своих светлых корнях и перестанет корчить из себя плохого парня?

Девятый эпизод будет финальным, поэтому никаких секретов и открытых финалов здесь уже не предвидится. Кстати, фильм получился аж на 10 минут короче своего предшественника, тянувшегося долгих два с половиной часа. Хорошо, что хотя бы при определении хронометража картины ее создатели выступают в качестве представителей Светлой Стороны.

Также в прокате (с 19 декабря)

«Отверженные» (оригинальное название — Les misеrables), 2019, Франция, драма

Режиссер Ладж Ли. В ролях: Дамиен Боннар, Алексис Маненти.

«Реальная любовь в Нью-Йорке» (оригинальное название — The Kindness of Strangers), 2019, Дания — США, мелодрама

Режиссер Лоне Шерфиг. В ролях: Джей Барушель, Билл Найи.

«Черное Рождество» (оригинальное название — Black Christmas), 2019, Новая Зеландия — США, ужасы

Режиссер Софи Такал. В ролях: Имоджен Путс, Кэри Элвес.

После «Крика» жанр студенческого ужастика в Штатах живет и процветает, регулярно подбрасывая публике свежие кровавые плоды. «Черное Рождество» — очередная история о том, как в тихом университетском городке темными декабрьскими ночами начинают пропадать девушки. Но вышедшему на охоту маньяку рано праздновать победу — дамы планируют дать ему отпор. Да и как может быть иначе в наше пропитанное равноправием время? В прокат выходит заключительная часть фантастической саги «Звездные войны».