КИНО

Дени Вильнева признали лучшим режиссером десятилетия

Ассоциация критиков Голливуда сочла канадца самым достойным претендентом на победу.

Дени Вильнева признали лучшим режиссером десятилетия
Дени Вильнев. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Представители ассоциации кинокритиков Голливуда перед Новым годом столкнулись с необычной задачей, им пришлось не критиковать, а наоборот, хвалить и выбрать лучшего режиссера, да не 2019 года, а целого десятилетия. Споры шли жаркие, но в итоге победа была присуждена самому достойному, им оказался уроженец Канады, Дени Вильнев, который подарил кинозрителям со всего мира такие прекрасные картины, как «Прибытие», «Бегущий по Лезвию 2049», «Враг», «Пленницы» и многие другие.

Напомним, что за свою работу над научно-фантастическим фильмом «Прибытие», в котором главные роли исполнили Эми Адамс и Джереми Реннер, Вильнев был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший режиссер», а картина «Бегущий по Лезвию 2049» получила сразу две золотых статуэтки, за «Лучшую операторскую работу» и «Лучшие визуальные эффекты». Ну и вдобавок к этим наградам, Вильнев является лауреатом номинаций Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Свою награду от кинокритиков Голливуда режиссер получит 9 января в Лос-Анджелесе.

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Дени Вильнева признали лучшим режиссером десятилетия
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