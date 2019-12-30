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Сорвали миллиарды: «Малефисента», «Король Лев», «Джокер» и другие самые кассовые фильмы 2019 года

Портал Teleprogramma.pro собрал десятку самых успешных фильмов 2019 года в российском прокате.

Сорвали миллиарды: «Малефисента», «Король Лев», «Джокер» и другие самые кассовые фильмы 2019 года
Кадры из фильмов "Король Лев" (2019) и "Мстители: Финал" (2019). Коллаж Teleprogramma.pro

Ни одному из российских фильмов, вышедших в прокат в 2019 году, не удалось войти в первую десятку «чемпионов» по кассовым сборам в нашей стране. Такой неутешительный вывод портал Teleprogramma.pro сделал, проанализировав статистику на сайте «КиноПоиск»*.

Та же статистика, впрочем, напомнила нам о том, что в уходящем году мировой кинематограф подарил зрителям несколько шедевров, которые они будут пересматривать и которыми будут восторгаться еще не одно десятилетие.

К их числу относится лидер этого года — «оживший» римейк диснеевской классики «Король Лев».

Оригинальный мультик 1994 года обожают миллионы зрителей по всему миру, а потому кинопроизводители не могли отказать себе в удовольствии переснять эту историю, использовав самые современные технологии, и попытаться, что называется, «сорвать банк».

У них получилось — многие зрители подвергли фильм критике за отсутствие эмоциональности и прочие недочеты, но свои деньги, тем не менее, в кинотеатры отнесли. С результатом в 2,995 млрд рублей кассовых сборов «Король Лев» 2019 года занял первое место в нашем рейтинге.

Кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (2019)
Кадр из фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (2019)

Совсем немного отстало от лидера продолжение известной фантастической франшизы, фильм Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал». В отечественном прокате он собрал 2,986 млрд рублей, при этом во многих других странах этой киноленте уделили куда большее внимание и она даже ухитрилась стать мировым рекордсменом по кассовым сборам, обойдя такие фильмы, как «Аватар» (2009), «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и легендарный «Титаник» (1997).

Общий результат последних «Мстителей» в мировом прокате — 2,797 млрд долларов.

В российском прокате в этом году тройку замыкает «Малефисента: Владычица тьмы». Злой колдунье в исполнении Анджелины Джоли удалось заработать 2,179 млрд рублей, а вот более серьезный и глубокий «Джокер» с результатом 1,952 млрд рублей стал лишь четвертым. Почему?

Не забываем про обилие жестокости и возрастное ограничение 18+. Кстати, в списке лучших фильмов всех времен и народов, по версии посетителей «КиноПоиска», фильм Тодда Филлипса занимает уже 92-ю строчку.

Кадр из фильма "Джокер" (2019)
Кадр из фильма «Джокер» (2019)

В десятку самых кассовых фильмов 2019 года в России также попали мультики «Как приручить дракона 3» и «Тайная жизнь домашних животных 2», в спину им дышит и, по всей видимости, скоро обгонит «Холодное сердце 2» — замечательный мульт для семейного просмотра, появившийся в наших кинотеатрах в конце ноября.

Замыкают рейтинг «Аладдин», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Капитан Марвел». А вот продолжение другой франшизы — «Форсаж: Хоббс и Шоу», а также творение Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» в первую десятку попасть не смогли.

А сколько фильмов из десяти вы успели посмотреть в кино?

10 самых кассовых фильмов 2019 года в России (в рублях)

1. «Король Лев» — 2,995 млрд

2. «Мстители: Финал» — 2,986 млрд

3. «Малефисента: Владычица тьмы» — 2,179 млрд

4. «Джокер» — 1,952 млрд

5. «Как приручить дракона 3» — 1,835 млрд

6. «Тайная жизнь домашних животных 2» — 1,607 млрд

7. «Холодное сердце 2» — 1,483 млрд

8. «Аладдин» — 1,393 млрд

9. «Человек-паук: Вдали от дома» — 1,382 млрд

10. «Капитан Марвел» — 1,326 млрд

* — по состоянию на 16.12.2019 года

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«Джокер»«Король Лев»«Малефисента: Владычица тьмы»«Мстители: Финал»кассовые сборыкинотеатрысборы
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Сорвали миллиарды: «Малефисента», «Король Лев», «Джокер» и другие самые кассовые фильмы 2019 года
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