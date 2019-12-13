Очередной эпичный фильм про спорт: вышел первый трейлер «Стрельцова»

Соскучились по эпичным российским картинам про спорт, в которых slow-mo каждые 5 минут, повсюду любовь, превозмогание, несправедливость и победа простого человека над суровой машиной власти? Встречайте первый трейлер нового фильма «Стрельцов», это как «Легенда №17» или «Движение вверх», но про футбол. Главную роль исполнил Александр Петров — один из самых незаменимых актеров российского кино последнего десятилетия. Также в ленте задействована девушка артиста Стася Милославская.

Картина снята по мотивам реальных событий, куда же без этого! В ней расскажут о советском футболисте Эдуарде Стрельцове, который в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а еще через два года — олимпийским чемпионом. Однако если бы все было хорошо, то фильм бы никто снимать не стал — героя ложно обвиняют и сажают в тюрьму на пять лет.

Режиссером фильма выступил Илья Учитель, сын режиссера Алексея Учителя. Премьера в кинотеатрах страны состоится 16 апреля 2020 года.