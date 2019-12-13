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«Однажды в… Голливуде» не получит премию от гильдии сценаристов Америки

Картину Квентина Тарантино даже не допустили до участия в конкурсе.

«Однажды в… Голливуде» не получит премию от гильдии сценаристов Америки
Квентин Тарантино и Леонардо Ди Каприо. Фото: AFLO

Печальные новости для всех поклонников творчества режиссера Квентина Тарантино и особенно его последнего, девятого по счету фильма «Однажды в… Голливуде». Гильдия сценаристов Америки сообщила, что картина не появится в списке номинантов на премию организации. Суровый устав сценаристов не позволил фильму участвовать в конкурсе.

О строгости гильдии уже практически ходят легенды и к номинации не допускаются картины написанные не под юрисдикцией WGA или в виде коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Таким образом сценаристы как бы убеждаются в том, что имя сценариста в титрах настоящее и принадлежит реальному автору. Как несложно догадаться, у работы Квентина с этим возникли проблемы.

Не повезло в этом году не только «Однажды в… Голливуде», также мимо награды пролетают «Арахисовый сокол», «Последний черный в Сан-Франциско», «Волны» и «Солнцестояние», а в списках на лучшую адаптацию не появятся «Холодное сердце 2» и «История игрушек 4».

Впрочем все это не имеет большого значения, так как еще одним важным условием для получения награды является членство в гильдии сценаристов, а Квентин Тарантино в ней не состоит.

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«Однажды в… Голливуде» не получит премию от гильдии сценаристов Америки
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