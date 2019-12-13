Искусство требует жертв: Роберт Дауни — младший провел прослушивание у целого зоопарка

В минувшую среду, 11 декабря, в официальном Instagram-аккаунте актера Роберта Дауни — младшего появился необычный видеоролик. Судя по всему, кинозвезда решила наконец-то отойти от роли «железного человека» в киновселенной Marvel и заняться чем-то более земным и успокаивающим. Буквально на днях Роберт провел прослушивание у животных, желающих сняться в новом фильме «Удивительное путешествие доктора Дулитла». И если с одноногой уткой и попугаем проблем почти не было, то страус, белый медведь и настоящий тигр заставили актера поволноваться.

Премьера фильма запланирована на конец января, свои голоса очаровательным животным уже согласились подарить Марион Котийяр, Селена Гомес, Эмма Томпсон, Рами Малек, Рэйф Файнс, Джон Сина и многие другие знаменитости из Голливуда.