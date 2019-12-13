КИНО

Искусство требует жертв: Роберт Дауни — младший провел прослушивание у целого зоопарка

Актер отобрал лучших животных для съемок в новом фильме.

Искусство требует жертв: Роберт Дауни — младший провел прослушивание у целого зоопарка
Удивительное путешествие доктора Дулиттла. Фото: Universal Studios/ZUMAPRESS.com

В минувшую среду, 11 декабря, в официальном Instagram-аккаунте актера Роберта Дауни — младшего появился необычный видеоролик. Судя по всему, кинозвезда решила наконец-то отойти от роли «железного человека» в киновселенной Marvel и заняться чем-то более земным и успокаивающим. Буквально на днях Роберт провел прослушивание у животных, желающих сняться в новом фильме «Удивительное путешествие доктора Дулитла». И если с одноногой уткой и попугаем проблем почти не было, то страус, белый медведь и настоящий тигр заставили актера поволноваться.

Премьера фильма запланирована на конец января, свои голоса очаровательным животным уже согласились подарить Марион Котийяр, Селена Гомес, Эмма Томпсон, Рами Малек, Рэйф Файнс, Джон Сина и многие другие знаменитости из Голливуда.

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«Путешествие доктора Дулиттла»киноНовости googleРоберт Дауни-младший
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Искусство требует жертв: Роберт Дауни — младший провел прослушивание у целого зоопарка
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