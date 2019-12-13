КИНО

«Мстители» в лидерах поисковых запросов на сайте Pornhub

Ресурс для взрослых досрочно подвел итоги года.

«Мстители» в лидерах поисковых запросов на сайте Pornhub
Мстители. Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress

Хотя ходит мнение о том, что фильмы про супергероев популярны прежде всего у детей, официальная статистика сайта для взрослых Pornhub говорит об обратном. Сервис поделился информацией о том, что чаще всего искали пользователи на страницах ресурса в уходящем году, и надо признать, результаты заставляют серьезно задуматься.

В рейтинге персонажей фильмов и сериалов лидируют компании DC и Marvel. Первая десятка выглядит так:

«Мстители» — 13 млн запросов
«Харли Квинн» — 9 млн запросов, в прошлом году была бесспорным лидером рейтинга
«Юные титаны» — 8,6 млн запросов
«Суперсемейка» — 6,9 млн запросов
«Капитан Марвел» — 6,6 млн запросов
«Гриффины» — 6,5 млн запросов, удивительный рост по сравнению с прошлым годом
«Звездные войны» — 6,2 млн запросов
«Симпсоны» — 5,4 млн запросов
«Черная вдова» — 5,4 млн запросов
«Джокер» — 4,1 млн запросов

Напомним, это Pornhub, сайт для взрослых. Кто те 8 миллионов человек, которых почему-то заинтересовали «Юные титаны»? Также довольно интересно, что запросы на «Звездные войны» выросли аж на 748% именно 4 мая, этот день считается неофициальным праздником киновселенной Джорджа Лукаса.

 

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"Мстители"MarvelPornhubНовости google
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«Мстители» в лидерах поисковых запросов на сайте Pornhub
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