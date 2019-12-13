«Мстители» в лидерах поисковых запросов на сайте Pornhub

Хотя ходит мнение о том, что фильмы про супергероев популярны прежде всего у детей, официальная статистика сайта для взрослых Pornhub говорит об обратном. Сервис поделился информацией о том, что чаще всего искали пользователи на страницах ресурса в уходящем году, и надо признать, результаты заставляют серьезно задуматься.

В рейтинге персонажей фильмов и сериалов лидируют компании DC и Marvel. Первая десятка выглядит так:

«Мстители» — 13 млн запросов

«Харли Квинн» — 9 млн запросов, в прошлом году была бесспорным лидером рейтинга

«Юные титаны» — 8,6 млн запросов

«Суперсемейка» — 6,9 млн запросов

«Капитан Марвел» — 6,6 млн запросов

«Гриффины» — 6,5 млн запросов, удивительный рост по сравнению с прошлым годом

«Звездные войны» — 6,2 млн запросов

«Симпсоны» — 5,4 млн запросов

«Черная вдова» — 5,4 млн запросов

«Джокер» — 4,1 млн запросов

Напомним, это Pornhub, сайт для взрослых. Кто те 8 миллионов человек, которых почему-то заинтересовали «Юные титаны»? Также довольно интересно, что запросы на «Звездные войны» выросли аж на 748% именно 4 мая, этот день считается неофициальным праздником киновселенной Джорджа Лукаса.