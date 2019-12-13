«Пилюля от плохого настроения»: первые отзывы о «Полицейском с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Фильм вышел в кино на этой неделе и уже стал популярным.

Близятся выходные, и многие размышляют, на какие фильмы можно сходить с семьей в кинотеатр. На этой неделе было две громкие премьеры – «Джуманджи: Новый уровень» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2».

Второй пользуется особой популярностью у россиян. Как пишут люди в отзывах, картина заряжает по-настоящему новогодним настроением и «излечивает» от плохих мыслей. Мы собрали самые интересные комментарии про фильм, чтоб вы имели представление о картине в целом.

София Прекрасная: «Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» режиссёра Ильи Куликова — своеобразная пилюля от плохого настроения и дурных мыслей. Если Вы чувствуете, что проблемы накрывают с головой и болтать ножками, как лягушка, попавшая в кувшин с молоком, попросту нет сил — остановитесь и посмотрите эту комедию о предновогодних приключениях сотрудников полиции Барвихи. Мне лично помогло».

Тора1988: «В сиквеле на передний план выходит герой Бурунова и это, как по мне, полностью оправдано. В последних сезонах сериала мне хотелось куда больше смотреть именно на Яковлева, потому что именно он тянул на себе весь юмор. Меня только тревожил один момент: обычно герои второго плана передний не вытягивают, но здесь же играет Бурунов и у него все получилось.

lanap83: «Не могу сказать, что в восторге, но посмотреть можно. Очень много пошлых и вульгарных шуток, с детьми идти я бы не стал. Растиражированный образ в исполнении Бурунова реально утомил. Да и Бортич одна и та же во всех ролях. Вот и почему одного Петрова всегда подкалывают? Бортич такая же».

KhDamir: «Меня огорчило, что Александр Петров покинул проект. Не то уже все равно, не зашло».

Aleksrazd: «В целом хочу сказать, что «Новогодний беспредел 2» получился ничем не хуже первого фильма. Сюжет по-настоящему классный. Илья Куликов продолжает радовать, и это просто замечательно. Приятного просмотра и с наступающим!»

А вы уже посмотрели фильм? Как вам?