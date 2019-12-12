Добавим ужаса: готовится экранизация одной из самых успешных книг Стивена Кинга

Издание Deadline сообщает приятную новость для всех поклонников пощекотать себе нервы произведениями мастера ужасов Стивена Кинга. По информации журналистов, роман «Темная половина» могут повторно экранизировать в ближайшее время. Напомним, первая попытка превратить книгу в фильм в 1992 году была довольно провальной, бюджет картины составлял 15 миллионов долларов, но в прокате фильм собрал всего 10, хотя кинокритики оценили его довольно неплохо, да и съемки заняли всего 94 дня. Режиссером тогда был дрогой маэстро ужасов, но не из мира книг, а из кинобизнеса — Джордж Ромеро.
Режиссером новой экранизации выбрал Алекс Росс, который весьма амбициозен, но пока не зарекомендовал себя в большом кино. Официальная информация от представителей кинокомпании о начале работы над фильмом пока не поступала.
Напомним, книга «Темная половина» стала самой продаваемой среди произведений Стивена Кинга по итогам 1980-х годов.