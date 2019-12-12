КИНО

Добавим ужаса: готовится экранизация одной из самых успешных книг Стивена Кинга

Первая попытка превратить текст в фильм однажды уже провалилась, но роману решили дать второй шанс.

Добавим ужаса: готовится экранизация одной из самых успешных книг Стивена Кинга
Стивен Кинг. Фото: Pascal Potier/ZUMAPRESS.com

Издание Deadline сообщает приятную новость для всех поклонников пощекотать себе нервы произведениями мастера ужасов Стивена Кинга. По информации журналистов, роман «Темная половина» могут повторно экранизировать в ближайшее время. Напомним, первая попытка превратить книгу в фильм в 1992 году была довольно провальной, бюджет картины составлял 15 миллионов долларов, но в прокате фильм собрал всего 10, хотя кинокритики оценили его довольно неплохо, да и съемки заняли всего 94 дня. Режиссером тогда был дрогой маэстро ужасов, но не из мира книг, а из кинобизнеса — Джордж Ромеро.

Режиссером новой экранизации выбрал Алекс Росс, который весьма амбициозен, но пока не зарекомендовал себя в большом кино. Официальная информация от представителей кинокомпании о начале работы над фильмом пока не поступала.

Напомним, книга «Темная половина» стала самой продаваемой среди произведений Стивена Кинга по итогам 1980-х годов.

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романСтивен Кингэкранизация
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Добавим ужаса: готовится экранизация одной из самых успешных книг Стивена Кинга
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