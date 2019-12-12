Тихие крокодилы, львы и гориллы: вышел оригинальный трейлер фильма «Джуманджи»

Компания Sony Pictures внезапно опубликовала новый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который вышел в кинотеатрах России уже сегодня. Ролик оказался не простой, а ASMR, то есть актеры передали все звуки и диалоги исключительно шепотом. Получилось довольно забавно, хотя в самом трейлере новых кадров замечено не было.

Новая часть картины вновь расскажет о друзьях, волею случая оказавшихся внутри древней компьютерной игры «Джуманджи». Персонажей вновь ждут захватывающие путешествия, море опасностей и всего несколько «жизней», потеряв которые они не только не закончат игру, но и не смогут никогда вернуться в реальный мир.

В главных ролях снялись Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Марин Хинкль, Мэдисон Айсмен и Джек Блэк.