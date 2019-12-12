Киану снова в деле: объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Теперь уже официально —кинокомпания Warner Bros торжественно объявила даты релизов своих новых картин, среди которых оказалось и продолжение долгожданной «Матрицы», о войне машин и людей. Главный анонс поклонники серии встретили с восторгом, ведь теперь точно известно, что четвертая по счету часть «Матрицы» появится в кинотеатрах всего мира 21 мая 2021 года. Да, придется немного подождать, но это явно стоит того. Режиссером вновь выступит Лана Вачовски, а в ролях появятся такие известные актеры как Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Джессика Хенвик, Джада Пинкетт Смит, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис.

По странному совпадению, на этот же день назначена премьера и другого фильма, главную роль в котором также исполнил Киану Ривз — «Джон Уик 4». Вряд ли киностудии станут рисковать кассовыми сборами, поэтому уже сейчас можно говорить о том, что Джону придется немного подождать с выходом, а вот Нео появится вовремя.

Стоит также отметить, что сценарист Зак Пенн рассказал, что компания Warner Bros работает сразу над двумя частями «Матрицы». Вторым фильмом будет приквел, который расскажет о войне с машинами до появления избранного, Киану Ривз в этом фильме не снимется.