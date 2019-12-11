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Маколея Калкина отправили на пенсию: назван актерский состав нового «Один дома»

Новой звездой франшизы станет мальчик по имени Арчи Йейтс.

Маколея Калкина отправили на пенсию: назван актерский состав нового «Один дома»
Маколей Калкин не попал в список главных актеров нового фильма, но что мешает ему появиться камео? Фото: Dave Bedrosian/imago stock&people

Минувшим летом стало известно, что кинокомпания Disney переснимет культовый новогодний фильм «Один дома». Его звезда — повзрослевший актер Маколей Калкин — даже попросился в нем сыграть. Однако «поезд уехал» без прошлой звезды — в Сети появилась информация об актерском составе новой картины.

Смышленого мальчика, оставшегося дома, сыграет юное дарование Арчи Йейтс, появившийся в фильме «Кролик Джоджо». Звать нового персонажа будут не Кевин Маккаллистер — это будет уже совсем новая история.

Также в кастинге заявлены 39-летняя актриса Элли Кемпер («Офис», «Мачо и ботан») и 42-летний Роб Делани, за плечами которого «Рождество на двоих», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Отпетые мошенницы» и «Дэдпул 2». Изначально полагалось, что они сыграют родителей главного героя, но источник издания Variety сообщает, что это не так. Возможно, они будут антагонистами, ворвавшимися в дом к пареньку.

Съемки картины планируется начать в конце зимы.

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Маколея Калкина отправили на пенсию: назван актерский состав нового «Один дома»
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