Маколея Калкина отправили на пенсию: назван актерский состав нового «Один дома»

Минувшим летом стало известно, что кинокомпания Disney переснимет культовый новогодний фильм «Один дома». Его звезда — повзрослевший актер Маколей Калкин — даже попросился в нем сыграть. Однако «поезд уехал» без прошлой звезды — в Сети появилась информация об актерском составе новой картины.

Смышленого мальчика, оставшегося дома, сыграет юное дарование Арчи Йейтс, появившийся в фильме «Кролик Джоджо». Звать нового персонажа будут не Кевин Маккаллистер — это будет уже совсем новая история.

Также в кастинге заявлены 39-летняя актриса Элли Кемпер («Офис», «Мачо и ботан») и 42-летний Роб Делани, за плечами которого «Рождество на двоих», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Отпетые мошенницы» и «Дэдпул 2». Изначально полагалось, что они сыграют родителей главного героя, но источник издания Variety сообщает, что это не так. Возможно, они будут антагонистами, ворвавшимися в дом к пареньку.

Съемки картины планируется начать в конце зимы.