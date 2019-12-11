От трейлера разбегаются глаза: Райан Рейнольдс снялся в новом фантастическом боевике

В Сети появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом. Голливудский актер, который уже успел побывать супергероем в масках Зеленого фонаря и Дэдпула, представил новый комедийный блокбастер, в котором, правда, не будет типичной истории парня, получившего суперспособности.

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При просмотре трейлера, если честно, разбегаются глаза. Главный герой картины живет в мире, где на улицах каждую секунду в кого-то стреляют, что-то взрывают, машины врезаются — в общем, происходит полный хаос. Банк, в котором работает мужчина, грабят каждый день. Он уже относится к этим преступлениям, как к рутине, и даже называет свою жизнь скучной.

Один раз выступив против грабителей, он срывает с одного из них очки, благодаря которым понимает, что живет в большой компьютерной игре. Он является чем-то вроде NPC — эпизодичным персонажем, созданным игрой для массовки. Однако, и этот простоватый парень оказывает способным на подвиги. Какие — показано в трейлере.

Романтический интерес Рейнольдса сыграет актриса Джоди Комер. Также в картине снялись Джо Кири, Тайка Вайтити и Ченнинг Татум. Фильм выйдет 2 июля 2020 года.