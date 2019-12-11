Тарантино хочет снять продолжение фильма «Убить Билла»

Третья часть культовой ленты может выйти через три года

Знаменитый голливудский режиссёр Квентин Тарантино рассказал о планах снять продолжение культового фильма «Убить Билла». Об этом он поведал журналистам радиошоу «Andy Cohen Live», опубликованного на YouTube.

Ожидается, что в главной роли третьего фильма также снимется муза Тарантино – актриса Ума Турман. Режиссер отметил, что приступит к съёмкам через три года и хочет показать миру нечто особенное, потому что героиня не заслужила просто какого-нибудь «нелепого приключения».

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«Невеста упорно сражалась. Сейчас у меня есть действительно интересная идея», — сказал Тарантино.

Напомним, что 56-летний режиссер за свою карьеру снял такие кинокартины как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», Джанго освобождённый, «Омерзительная восьмёрка», «Однажды в Голливуде» и другие. За некоторые фильмы Тарантино удостоился премий «Оскар», «Золотой глобус», «BAFTA», а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. В июле 2016 году режиссёр заявлял, что снимет только 10 картин, после чего уйдёт в отставку. 9 уже снято.