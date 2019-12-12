«Джуманджи» и другие фильмы, вышедшие в кинотеатрах 12 декабря

«Джуманджи: Новый уровень» (оригинальное название — Jumanji: The Next Level), 2019, США, комедия.

Режиссер: Джейк Кэздан. В ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт, Дэнни Де Вито, Дэнни Гловер и др.

В российском прокате с 12 декабря.

Любовь продюсеров к открытым финалам порой играет с ними злую шутку. Поместив в конце перспективного блокбастера явный намек на скорое продолжение, кинодельцы затем часто получают мизерные кассовые сборы, разгромные рецензии и в итоге со всеми своими планами насчет сиквелов и приквелов выглядят откровенно глупо. Что поделать — таков закон подлости, в кинобизнесе особенно часто срабатывающий в случае с многомиллионными проектами, из которых их авторы мечтают соорудить долгоиграющую франшизу.

Создатели фильма «Джуманджи: Зов джунглей» два года назад поступили умнее — чтобы не сглазить, они открытому финалу предпочли закрытый. Напомним, видеоигру, внутри которой по сценарию оказываются герои, в конце разбивают, давая понять зрителям, что новых приключений не будет. Продюсерская уловка сработала: фильм, который вроде и не напрашивался на роль первенца в долгом киносериале, собрал в прокате без малого миллиард долларов, а продюсеров картины дружно посчитали крутыми ребятами, перехитрившими злодейку судьбу.

Оставалась лишь одна проблема: по законам Голливуда кассовый успех обязывает сделать продолжение, а как его делать, если ключевой элемент сюжета (та самая видеоигра) разбита? Впрочем, на «фабрике грез», где при необходимости оживают мертвые и начинают петь немые, решали и не такие задачи. Говорите, игра была разбита? Нет, она просто сломана! А раз так, случиться может что угодно, и поэтому некоторые аватары, которых получали в первой части главные герои — подростки Спенсер, Беттани, Фридж и Марта — по воле неисправной игры достанутся теперь другим людям. Например, в мускулистом теле мачо Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон) теперь сидит не застенчивый Спенсер, а его склочный дедуля (Дэнни Де Вито), только что перенесший болезненную операцию на бедре и приехавший погостить к внуку. Дуэйну Джонсону на съемках пришлось копировать повадки Де Вито, чтобы потом убедительнее выглядеть в качестве его аватара. На фильм стоит сходить хотя бы ради того, чтобы оценить потуги накачанного брутального мужика, корчащего из себя ворчливого 75-летнего пенсионера.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ (С 12 декабря)

«Тайна Мосли» (оригинальное название — Mosley), 2019, Новая Зеландия, анимационный.

Режиссер: Кирби Эткинс.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», 2019, Россия, комедия.

Режиссер: Илья Куликов. В ролях: Сергей Бурунов, Софья Каштанова.

«Курьер» (оригинальное название — The Courier), 2019, Великобритания, боевик.

Режиссер: Закари Адлер. В ролях: Ольга Куриленко, Гэри Олдмен.

В преддверии выхода на экраны очередной серии бондианы экс-подружка агента 007 Ольга Куриленко освежает в памяти боевые навыки в фильме «Курьер». Это, конечно, не шахназаровский «Курьер», герои которого хотят знать, в чьи руки перейдет воздвигнутое нами здание, — здесь мы имеем дело с простеньким боевичком, единственным плюсом которого является взрывная красавица украинка, раскатывающая по Лондону на мотоцикле и сворачивающая шеи нехорошим парням.